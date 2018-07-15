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10:02, 15 июля 2018

Жителей Хельсинки попросили не подходить к окнам во время проезда кортежей Путина и Трампа

Жителей Хельсинки попросили не подходить к окнам во время проезда кортежей Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты России и США прилетят в финскую столицу на саммит уже завтра.

Рекомендация не смотреть на проезд кортежей двух лидеров связана с вопросами безопасности, рассказал изданию Ilta-Lehti начальник полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен. Он порекомендовал жителям города закрыть окна, не выглядывать из них и не выходить на балконы. По словам полицейского, нарушение этих рекомендаций может привести к проведению дополнительных операций. Утверждается, что понаблюдать за проездом кортежей можно будет в общественных местах – на ступеньках здания парламента или из песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада в центре Хельсинки. Аэропорт, в котором приземлятся Путин и Трамп, пока не подтвержден – его могут изменить в последнюю минуту.

В канцелярии президента Финляндии рассказали, что встреча двух лидеров начнется в Мянтюниеми — одной из резиденций финского президента, а продолжится в Президентском дворце.

Накануне американские конгрессмены попросили Трампа отменить встречу с Путиным. Причиной стало предъявление обвинений 12-ти сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.

Комментарии

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vavylo 15 июля 2018 | 10:14

"Жителей Хельсинки попросили не подходить к окнам"

- Согласен: слишком неприглядное зрелище! ))
Йо!

pro_hanov 15 июля 2018 | 10:19

Надеюсь, хоть журналистов пустят увидеть как наш Великий Нацлидер твёрдой рукой проведёт по карте черту: Дональд, всё, что слева, твоё, а справа - моё. Да, брат Владимир, скажет Дональд, обнимет Нацлидера, и прослезится.

benin_papa__ 15 июля 2018 | 10:30

pro_hanov:
Думаю, что медведь, как и положено сюжету сказки, получит бесполезные вершки. Или не менее бесполезные корешки.

mamiluk 15 июля 2018 | 10:25

Понятное дело-жителей предупреждают на случай,если охранники -будут стрелять в любую цель без предупреждения:видимо перепуганный встречей(не хочется- но надо для пиара) кремлевский диктатор дал указание мочить всех, кто высунется...так он боится выезжать в цивилизованные страны.

ematveev 15 июля 2018 | 10:35

mamiluk:

Хомяки, во когда подобные комменты пишите (про "дал указание", про границы, про люки и т.д.) хоть немножко голову-то включайте! По вашей версии Путин дал указание МВД, руководству Финляндии и ее спецслужбам на все эти действия, а Финляндия взяла под козырек и все это моментально выполнила? Вы ж своих хозяев дискредитируете!
Не надо так. Слова "кремлевский диктатор" - это хорошо ввернули, удачно, за это будет поощрение, а про "дал указание" - плохо.
В следующем комментарии поищите другую формулировку.

davi__koloradov 15 июля 2018 | 10:26

Плешивый карлик и рыжий дебил - не на что смотреть.

benin_papa__ 15 июля 2018 | 10:27

При проезде вождей стран-победительниц в ВМВ эта сторона квартиры наиболее опасна.

redka17 15 июля 2018 | 10:36

Визит Трампа в Европу не сопровождался такими мерами безопастности .

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