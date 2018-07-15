Жителей Хельсинки попросили не подходить к окнам во время проезда кортежей Путина и Трампа

Жителей Хельсинки попросили не подходить к окнам во время проезда кортежей Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты России и США прилетят в финскую столицу на саммит уже завтра.

Рекомендация не смотреть на проезд кортежей двух лидеров связана с вопросами безопасности, рассказал изданию Ilta-Lehti начальник полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен. Он порекомендовал жителям города закрыть окна, не выглядывать из них и не выходить на балконы. По словам полицейского, нарушение этих рекомендаций может привести к проведению дополнительных операций. Утверждается, что понаблюдать за проездом кортежей можно будет в общественных местах – на ступеньках здания парламента или из песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада в центре Хельсинки. Аэропорт, в котором приземлятся Путин и Трамп, пока не подтвержден – его могут изменить в последнюю минуту.

В канцелярии президента Финляндии рассказали, что встреча двух лидеров начнется в Мянтюниеми — одной из резиденций финского президента, а продолжится в Президентском дворце.

Накануне американские конгрессмены попросили Трампа отменить встречу с Путиным. Причиной стало предъявление обвинений 12-ти сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.