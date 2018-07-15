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10:01, 15 июля 2018

Страны Евросоюза поставили Россию на второе место в списке главных угроз безопасности

Первую строчку рейтинга заняли радикальные исламистские группировки.

Россия угрожает Европе примерно в той же степени, что и интернациональные криминальные организации – это следует из доклада Европейского совета по международным отношениям. Список главных опасностей был составлен на основе опросов экспертов, анализа СМИ и официальных документов. Третье место заняла Северная Корея.

Стоит отметить, что десять лет назад эксперты опасались Россию куда меньше и ставили ее на четвертую строчку подобного рейтинга. Однако ситуация изменилась после событий на Украине. Кроме того, недоверие к Москве возросло из-за киберпреступлений и «враждебных действий в информационном поле». Авторы доклада ожидают, что существующие угрозы сохранятся и в следующие десять лет. По прогнозу, рейтинг главных опасностей для ЕС со временем также могут пополнить Турция и Китай.

В конце прошлого года Дональд Трамп назвал Россию и Китай главными внешнеполитическими угрозами США.

Комментарии

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ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 10:08

Пустила Европа гавно по ляхам !)))

nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 10:17

ukraina_biomusor: врахе растёт патриотизм. И поднимаясь на колени, она стала великая.

alis_kirs 15 июля 2018 | 10:27

nampuom_nugopaxu: ===...она стала великая.===
Россия была, есть и будет всегда великой. А такие как Вы, холопами были, холопами и останутся...

nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 10:33

alis_kirs: ну не совсем великая. По числу мусульман в Европе, Москва лишь на втором месте после Стамбула - есть куда расти.

yralez 15 июля 2018 | 10:08

Пастухи на тойотах страшнее.....страшнее кошки зверя нет.

valeriy_n 15 июля 2018 | 10:09

Правильно отметили. Страной давно руководят люди, явно не дружащие со своей головой.

semen2026 15 июля 2018 | 10:16

valeriy_n: они с ней партнёры!))))

davi__koloradov 15 июля 2018 | 10:16

Взбесившаяся мокшанская орда, действительно, опасна как бешеная собака. Таких пристеливают.

alis_kirs 15 июля 2018 | 10:30

davi__koloradov: ===Таких пристеливают.===
Всем "пристреливальщикам" - Добро Пожаловать!!! Давно что-то никто свой галстук не жевал...

vladimirgornitsky 15 июля 2018 | 10:18

Большая честь. Конечно, исламским террористам первое место уступили, но все-таки российскую национальную криминальную организацию, захватившую власть в России, поставили на один уровень с интернациональными криминальными организациями. Это немалое достижение.

semen2026 15 июля 2018 | 10:19

vladimirgornitsky: в каждой стране есть ОПГ, но не у каждой ОПГ есть страна... 1/6 часть суши.)))

mamiluk 15 июля 2018 | 10:21

Страшно...как теперь жить?

semen2026 15 июля 2018 | 10:23

mamiluk: купи вепрь-12...

rusof_ob 15 июля 2018 | 10:22

Тот случай, когда ученик превзошел учителя.

gwon 15 июля 2018 | 10:23

Страны Евросоюза поставили Россию на второе место в списке главных угроз безопасности
-------------------
Грешным делом думал, что на 1-м - США.

alis_kirs 15 июля 2018 | 10:24

===Страны Евросоюза поставили Россию на второе место в списке главных угроз безопасности.===
Эт прибалты, поляки и прочая шушера недоработали! Как это - второе место? Вот снизят им финансирование. Тада будут больше "ластами двигать"...

sergo_25_26 15 июля 2018 | 10:30

Но россия продолжает упорно добиваться первого места. Скрепы и лишняя хромосома не дают покоя.

semen2026 15 июля 2018 | 10:31

лилипутинская графозома - ещё то насекомое!))) итальянский клоп вонючий, не зря лилипуты накупили недвижимость на родине фашизма в италии, куда дам колорадскому жуку бедолаге, любителю картошки!)))

sbk 15 июля 2018 | 10:34

Доснимались мультиков...

semen2026 15 июля 2018 | 10:36

sbk: дети... маленький застенчивый дедушка-пупсик любит мультики!)))

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