===Страны Евросоюза поставили Россию на второе место в списке главных угроз безопасности.===

Первую строчку рейтинга заняли радикальные исламистские группировки.

Россия угрожает Европе примерно в той же степени, что и интернациональные криминальные организации – это следует из доклада Европейского совета по международным отношениям. Список главных опасностей был составлен на основе опросов экспертов, анализа СМИ и официальных документов. Третье место заняла Северная Корея.

Стоит отметить, что десять лет назад эксперты опасались Россию куда меньше и ставили ее на четвертую строчку подобного рейтинга. Однако ситуация изменилась после событий на Украине. Кроме того, недоверие к Москве возросло из-за киберпреступлений и «враждебных действий в информационном поле». Авторы доклада ожидают, что существующие угрозы сохранятся и в следующие десять лет. По прогнозу, рейтинг главных опасностей для ЕС со временем также могут пополнить Турция и Китай.

В конце прошлого года Дональд Трамп назвал Россию и Китай главными внешнеполитическими угрозами США.