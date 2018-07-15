Страны Евросоюза поставили Россию на второе место в списке главных угроз безопасности
Первую строчку рейтинга заняли радикальные исламистские группировки.
Россия угрожает Европе примерно в той же степени, что и интернациональные криминальные организации – это следует из доклада Европейского совета по международным отношениям. Список главных опасностей был составлен на основе опросов экспертов, анализа СМИ и официальных документов. Третье место заняла Северная Корея.
Стоит отметить, что десять лет назад эксперты опасались Россию куда меньше и ставили ее на четвертую строчку подобного рейтинга. Однако ситуация изменилась после событий на Украине. Кроме того, недоверие к Москве возросло из-за киберпреступлений и «враждебных действий в информационном поле». Авторы доклада ожидают, что существующие угрозы сохранятся и в следующие десять лет. По прогнозу, рейтинг главных опасностей для ЕС со временем также могут пополнить Турция и Китай.
В конце прошлого года Дональд Трамп назвал Россию и Китай главными внешнеполитическими угрозами США.
Комментарии20
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ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 10:08
Пустила Европа гавно по ляхам !)))
nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 10:17
ukraina_biomusor: врахе растёт патриотизм. И поднимаясь на колени, она стала великая.
alis_kirs 15 июля 2018 | 10:27
nampuom_nugopaxu: ===...она стала великая.===
Россия была, есть и будет всегда великой. А такие как Вы, холопами были, холопами и останутся...
nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 10:33
alis_kirs: ну не совсем великая. По числу мусульман в Европе, Москва лишь на втором месте после Стамбула - есть куда расти.
yralez 15 июля 2018 | 10:08
Пастухи на тойотах страшнее.....страшнее кошки зверя нет.
valeriy_n 15 июля 2018 | 10:09
Правильно отметили. Страной давно руководят люди, явно не дружащие со своей головой.
semen2026 15 июля 2018 | 10:16
valeriy_n: они с ней партнёры!))))
davi__koloradov 15 июля 2018 | 10:16
Взбесившаяся мокшанская орда, действительно, опасна как бешеная собака. Таких пристеливают.
alis_kirs 15 июля 2018 | 10:30
davi__koloradov: ===Таких пристеливают.===
Всем "пристреливальщикам" - Добро Пожаловать!!! Давно что-то никто свой галстук не жевал...
vladimirgornitsky 15 июля 2018 | 10:18
Большая честь. Конечно, исламским террористам первое место уступили, но все-таки российскую национальную криминальную организацию, захватившую власть в России, поставили на один уровень с интернациональными криминальными организациями. Это немалое достижение.
semen2026 15 июля 2018 | 10:19
vladimirgornitsky: в каждой стране есть ОПГ, но не у каждой ОПГ есть страна... 1/6 часть суши.)))
mamiluk 15 июля 2018 | 10:21
Страшно...как теперь жить?
semen2026 15 июля 2018 | 10:23
mamiluk: купи вепрь-12...
rusof_ob 15 июля 2018 | 10:22
Тот случай, когда ученик превзошел учителя.
gwon 15 июля 2018 | 10:23
Страны Евросоюза поставили Россию на второе место в списке главных угроз безопасности
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Грешным делом думал, что на 1-м - США.
alis_kirs 15 июля 2018 | 10:24
===Страны Евросоюза поставили Россию на второе место в списке главных угроз безопасности.===
Эт прибалты, поляки и прочая шушера недоработали! Как это - второе место? Вот снизят им финансирование. Тада будут больше "ластами двигать"...
sergo_25_26 15 июля 2018 | 10:30
Но россия продолжает упорно добиваться первого места. Скрепы и лишняя хромосома не дают покоя.
semen2026 15 июля 2018 | 10:31
лилипутинская графозома - ещё то насекомое!))) итальянский клоп вонючий, не зря лилипуты накупили недвижимость на родине фашизма в италии, куда дам колорадскому жуку бедолаге, любителю картошки!)))
sbk 15 июля 2018 | 10:34
Доснимались мультиков...
semen2026 15 июля 2018 | 10:36
sbk: дети... маленький застенчивый дедушка-пупсик любит мультики!)))