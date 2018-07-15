Визовый режим для иностранных болельщиков, которые хотят вернуться в Россию, может быть упрощён

Это накануне пообещал президент Путин.

В России подумают над тем, как обеспечить для болельщиков из других стран максимально комфортный визовый режим. Об этом Владимир Путин объявил вчера в Большом театре перед началом гала-концерта, посвящённого закрытию чемпионата мира по футболу. Президент отметил, что любители этого вида спорта, приехавшие в Россию со всего мира, не раз говорили, что хотели бы сюда вернуться, привезти семьи и друзей. Путин обещал этому поспособствовать. Он высказал мнение, что футбольный чемпионат развенчал антироссийские мифы и предубеждения, которые существуют за рубежом. Президент также признателен «за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в России». С начала июня по указу главы государства на время турнира в нашей стране действует безвизовый режим для иностранцев при предъявлении паспорта болельщика. Выехать по этому документу без оформления визы они смогут до 25 июля. Почти миллион человек в общей сложности подал заявки на получение паспортов, более 60% болельщики из зарубежных стран.

Чемпионат мира по футболу сегодня завершится в Москве, на стадионе Лужники. В финале сыграют сборные Франции и Хорватии. Матч начнётся в шесть вечера. На него, возможно, приедет президент Путин.