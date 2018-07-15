Визовый режим для иностранных болельщиков, которые хотят вернуться в Россию, может быть упрощён
Это накануне пообещал президент Путин.
В России подумают над тем, как обеспечить для болельщиков из других стран максимально комфортный визовый режим. Об этом Владимир Путин объявил вчера в Большом театре перед началом гала-концерта, посвящённого закрытию чемпионата мира по футболу. Президент отметил, что любители этого вида спорта, приехавшие в Россию со всего мира, не раз говорили, что хотели бы сюда вернуться, привезти семьи и друзей. Путин обещал этому поспособствовать. Он высказал мнение, что футбольный чемпионат развенчал антироссийские мифы и предубеждения, которые существуют за рубежом. Президент также признателен «за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в России». С начала июня по указу главы государства на время турнира в нашей стране действует безвизовый режим для иностранцев при предъявлении паспорта болельщика. Выехать по этому документу без оформления визы они смогут до 25 июля. Почти миллион человек в общей сложности подал заявки на получение паспортов, более 60% болельщики из зарубежных стран.
Чемпионат мира по футболу сегодня завершится в Москве, на стадионе Лужники. В финале сыграют сборные Франции и Хорватии. Матч начнётся в шесть вечера. На него, возможно, приедет президент Путин.
Комментарии17
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wurm 15 июля 2018 | 10:03
Это как "не присутствовал"? А с саудитами?
danko_viola 15 июля 2018 | 10:06
wurm: Путин привезёт болельщиков и их семей, что бы жизни радовались. А Меркель привозит цыган и афроавриканцев, и укрохохлов на туалеты, что бы на шее у немцев сидели.
danko_viola 15 июля 2018 | 10:03
А где старуха данко1 спец по визам из маями?
tverboul 15 июля 2018 | 10:10
ВОТ чем занята голова у орла нашего дона Рэбы! О России думает! Приоритеты!
pro_hanov 15 июля 2018 | 10:15
tverboul: А как будут отличать болельщиков от подрывных элементов, которые захотят привнести в нашу скрепоносную державу гомосексуализм, либерализм и другие пороки западного общества? Им тоже упрощённый визовый режим? Так ещё гляди и больше трёх собираться разрешат. Не доведёт это до добра.
neyexo 15 июля 2018 | 10:34
pro_hanov: у болельщиков уже есть Fan ID, они есть в базе, их можно отличить от других
alexakimfaa 15 июля 2018 | 10:37
neyexo: А если это негры,или арабы?..
ivanov356 15 июля 2018 | 10:11
А что, многие этой ерунде поверят. Страна сбывающихся мечт.
sagen 15 июля 2018 | 10:41
ivanov356: Я ожидал встретить безжалостного, жестокого доктринёра и самодовольного грузина-горца, чей дух никогда полностью не вырывался из родных горных долин... Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда, после того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нём нет ничего тёмного и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России».
Герберт Уэллс (о Сталине)
А уж тем более чего можно ждать от людей, у которых в головах футбол?
testmeter 15 июля 2018 | 10:13
Президент также признателен «за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в России» ///
Спасибо им за слова «Слава Украине»!
semen2026 15 июля 2018 | 10:13
это только для тех засверлился... дети у нас хорошие!)))
karampapam 15 июля 2018 | 10:19
Что, не всех россиянок прилюдно осеменили? Срочно надо поднять рождаемость в России? Россиянкам приготовиться - снять трусы, и выйти на улицу, на ближайшую лавку, на свидание сразу с 2-3 экс-болельщиками (может и больше) - чтоб залетели наверняка.
Потом будут прогуливаться русские мамашки с ВИЧ-инфицированными афро-россиянчатами в колясках...
neyexo 15 июля 2018 | 10:30
Это должно быть понятно и работать БЕЗ Путина.
Т.к. если болельщик или неболельщик уже посетил Россию и ничего не нарушил, не совершил и не просрочил визу - он должен иметь преимущество перед другими.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 10:33
Да все ехали к безотказным невестам. Он хочет превратить россию в самый большой бордель на планете?
dedctolet 15 июля 2018 | 10:35
Чтобы только не пожалели,когда мышеловка захлопнется
belovnikita 15 июля 2018 | 10:36
Эта плешивая крыска что то пообещала? Ну ну :-)
anemon 15 июля 2018 | 10:45
Новость выше - о "равенчании мифов" - признали 2-й по опасности для Европы и мира.