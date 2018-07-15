Филиппинец Мэнни Пакьяо завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. 39-летний спортсмен нокаутировал аргентинца Лукаса Матиссе в 7-м раунде.

Пакьяо первый и на данный момент единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Сейчас он завоевал титул в категории до 66 и семи десятых килограммов.