Филиппинец Мэнни Пакьяо завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации
Филиппинец Мэнни Пакьяо завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. 39-летний спортсмен нокаутировал аргентинца Лукаса Матиссе в 7-м раунде.
Пакьяо первый и на данный момент единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Сейчас он завоевал титул в категории до 66 и семи десятых килограммов.
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