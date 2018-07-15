35% россиян будут болеть в финале Чемпионата мира по футболу за Хорватию

Желают победы команде Франции 31% опрошенных социологами из ВЦИОМа, — передает РИА «Новости». 41% участников исследования уверены, что Чемпионат выиграет Франция, и 39% полагают, что Хорватия.

Финал Чемпионата мира начнется сегодня в Лужниках в 18 часов.