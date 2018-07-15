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09:31, 15 июля 2018

35% россиян будут болеть в финале Чемпионата мира по футболу за Хорватию

Желают победы команде Франции 31% опрошенных социологами из ВЦИОМа, — передает РИА «Новости». 41% участников исследования уверены, что Чемпионат выиграет Франция, и 39% полагают, что Хорватия.

Финал Чемпионата мира начнется сегодня в Лужниках в 18 часов.

Комментарии

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serg4422 15 июля 2018 | 09:37

не гоните,у нас нет столько либерал-евреев.

testmeter 15 июля 2018 | 09:43

serg4422: Только портяночные жабоеды остались? Болеем не за братьев славян, а за африканских макаронников, дважды сжигавших Москву? На колени перед заморским барином, холопы!

danko_viola 15 июля 2018 | 09:44

serg4422: а кокломраси со старухой данко1 будут сдесь тереться. Как всегда.

tchizik 15 июля 2018 | 09:38

СЛАВА УКРАIНI! СЛАВА ХОРВАТИИ!

venezianez49 15 июля 2018 | 10:03

tchizik:
Следует полагать, любезный, что ЧМ 2018 уже выиграли перечисленные Вами "великие" державы, или у Вас просто недержание ?

testmeter 15 июля 2018 | 09:38

Кто бы ни выиграл, а этот мордорский чемпионат запомнится только лозунгом Слава Украине!

sskull 15 июля 2018 | 09:42

testmeter: Ну да, для дебилов-хохлов,типа тебя он больше ничем запомнится и не может...
Хохол, тебе самому то не стрёмно, быть жителем никчемной страны, и думать, что канадцы играют за твою укродупу в хоккей, хорваты в футбол? Что у вас там за убогая нация народилась?)

kypykyky 15 июля 2018 | 09:46

sskull: сходи в новость о третьих странах и вове. там пометь.

sskull 15 июля 2018 | 09:55

kypykyky: Прерогатива рабов, таких, как ты , продавать мать родную за похлопывание по плечу от европейца...
Я как писал до ЧМ, что мне насрать на политиков, которые приедут/не приедут. Так сейчас ничего не поменялось. А ты иди поплачь, либерастик, что меркелихи не будет...

kypykyky 15 июля 2018 | 10:00

sskull: ты не так проницателен каким себе кажешься )

testmeter 15 июля 2018 | 09:49

sskull: Ну, твои успехи в футболе и вставании с колен просто недостижимы! Куда мне за тобой угнаться? Буду себе потихоньку с пиндосами и гейропейцами их русофобский фошиздский мир выстраивать

sskull 15 июля 2018 | 09:53

testmeter: Мои успехи это успехи моей страны-России, какол.
Только хохлы-единственная нация, которые гордятся достижениями других стран(с)
Рабы, мля, фу такими быть

testmeter 15 июля 2018 | 10:00

sskull: "Мои успехи это успехи моей страны-России" ///
И куда же ты успело? С колен даже еще не встало. Хотя, в родной говени и на коленях скрепно

danko_viola 15 июля 2018 | 10:01

testmeter: ты не встало, потому что ты свинохряк.

sskull 15 июля 2018 | 10:21

testmeter: По ЧМ-1/4. Вообще Крымский мост, например. А ты иди погордись гиперлупом, раб.

kypykyky 15 июля 2018 | 10:02

sskull:
Мои успехи это успехи моей страны-России

неудачник )))

sskull 15 июля 2018 | 10:19

kypykyky: Может быть. Зато я не приписываю себе с какого-то хера успехи США, Канады или Хорватии, как раб-хохол.

parasuk_ 15 июля 2018 | 09:57

testmeter: Ну да. Запомнят, что теперь выкрикивание лозунга "слава украинде" это как громко портить воздух за обеденным столом. Потом придется долго извиняться и платить штрафы :)

sskull 15 июля 2018 | 09:40

За Хорватию!

xutinpuy 15 июля 2018 | 09:42

ФУТБОЛИЗМ - КРАЙНЕ ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!!

art_ 15 июля 2018 | 09:47

что же про францию не пишут, сколько? неужели (-)35% ?

stas12006 15 июля 2018 | 09:48

пока дурачки орут на трибунах , серьёзные люди прикарманивают их деньги из бюджета.
а вы орите дальше - дебилы!

vlabumur 15 июля 2018 | 10:05

stas12006: серьёзные люди прикарманивают их деньги из бюджета.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так и они сегодня орут на трибунах.Воровать они будут завтра.

sergo_25_26 15 июля 2018 | 09:55

35 % русобандеровцев? Может выздоравливать начали.

sskull 15 июля 2018 | 10:36

sergo_25_26: Хохол, с чего ты решил, что болельщики отождествляют сб. Хорватии по футболу с поддержкой твоей нищей нацистской укродупы? Хорваты хорватами, а вас как имели, так иметь и будут с 90% поддержкой.

jamba 15 июля 2018 | 09:58

Любые социологические прогнозы требуют тщательной расшифровки. Итак, что мы имеем в сухом остатке?
- 39% -м, тем, что за хорватов, актуальна тема "вставания с колен". Они устали, и сублимированный вариант по схеме " в 1/4 мы продули чемпиону, и это круто!" - это их спасение.
- 41% - те, что за французов, тут посложней будет. Тут, скорее всего, на уровне архетипа, ностальгия по Наполеону (что ушел, бросил тогда, хотя и обнадежил!) и обида на Кутузова, что сжег Москву! В том смысле, что раздражение вызывает половинчатость его исторического поступка - сжег не до конца, так, что быстро отстроили заново!;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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