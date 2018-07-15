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09:31, 15 июля 2018

Британский министр ушел в отставку из-за сексуального скандала

Британский министр ушел в отставку из-за сексуального скандала. Эндрью Гриффитс, который возглавляет ведомство по  делам малого бизнеса, извинился перед семьей, правительством и  вице-премьером, сказав, что ему очень стыдно, — пишет газета «Санди Миррор».
Ранее в СМИ появились сообщения о  СМС-переписке сексуального характера, которую министр вел с  двумя женщинами.

Комментарии

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komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 09:46

если бы вел переписку с мужчинами, его бы повысили.
в Англии, мужчине с женщинами никак нельзя. сексизм

polsan 15 июля 2018 | 09:54

komiccap_nkvd: а если бы с Милоновым?! ))

archibald_dandy_esquire 15 июля 2018 | 10:03

polsan:
а в РФ негласно принято понятие, что можно хватать за лобки и мужчин и женщин (в зависимости от предпочтения) если ты БалЪшой НачалЪнык

rampa 15 июля 2018 | 10:03

бывает же такое. Министр ушел в отставку из-за сексуальной переписки. Да еще извинился! И когда у нас в стране такое наступит?

kazlevich1949 15 июля 2018 | 10:14

Ну таки и правильно, когда в "тумане" Альбиона всё делается, пардон, через одно место, то если бы Эндрью Гриффитс сам написал бы заявление о отставке и послал бы этим заявлением кабинет министров куда подальше, то народ в этом "тумане" подумал бы уже что это его Тереза Мэй "домогалась"...

rampa 15 июля 2018 | 10:21

чудаки какие-то. В отставку из-за такой чепухи. То ли дело у нас. Министр обороны (обороны! ладно если бы не нужных нам образования и здравоохранения или какой-то культуры) проворовался со свей любовницей на пару, и только на повышение пошел.

nikolaitschi 15 июля 2018 | 10:24

Гордиться нужно, а ему стыдно. Судя по обвинениям он 15 лет назад положил кому-то руку на колени, и гордиться ему нечем.
Девочки, которым я клал руки на колени! Я люблю вас и всегда буду гордиться знакомством с вами и тем, что не прошел мимо вашей красоты!

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