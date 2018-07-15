Британский министр ушел в отставку из-за сексуального скандала. Эндрью Гриффитс, который возглавляет ведомство по делам малого бизнеса, извинился перед семьей, правительством и вице-премьером, сказав, что ему очень стыдно, — пишет газета «Санди Миррор».

Ранее в СМИ появились сообщения о СМС-переписке сексуального характера, которую министр вел с двумя женщинами.