Тереза Мей заявила о риске срыва выхода Великобритании из ЕС
Премьер-министр призвала граждан поддержать ее стратегию «Брекзита».
В статей для газеты " Mail On Sunday" Мей заявила, что это позволит восстановить национальный суверенитет и положит конец огромным выплатам Брюсселю.
Комментарии1
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kazlevich1949 15 июля 2018 | 10:08
Хоть немного радует, что Тереза Мэй начинает уже понимать, что "человек без селезёнки" и "селезёнка без человека" - это далеко не одно и то же... Глядя на кабинет министров "Даунинг 10" иногда кажется, что в главных советниках у барона "Виндзор" ходят такие же кремлёвские Юмашевы?