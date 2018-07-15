Российские хакеры по-прежнему угрожают избирательной системе США, — заявила глава Министерства внутренней безопасности
Российские хакеры по-прежнему угрожают избирательной системе США, — заявила глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. По ее словам, американская разведка постоянно наблюдает зловредные действия различных структур.
Выступая перед вице-губернаторами штатов, Нильсен отметила, что выборы, несомненно, являются приоритетной мишенью для государственных и прочих хакеров, и сетевых троллей.
В пятницу власти США обвинили во вмешательстве в выборы 12 россиян, которых считают офицерами ГРУ.
Комментарии13
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danko_viola 15 июля 2018 | 09:40
Бабка данко1 угрожает из маями. Это известно всему Миру!
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 09:43
российские хакеры могут уничтожить США одной кнопкой.
ivanov356 15 июля 2018 | 09:47
Непонятно, Набулина туда постоянно деньги возит, патриоты там родню селят, бизнес делают, особняками обставляются, и тут же гадят.
vlabumur 15 июля 2018 | 09:47
Ооо!.. Етить твою мать,никогда такого не было,чтоб Россию подозревали в чем то плохом и вот опять.
archibald_dandy_esquire 15 июля 2018 | 10:01
vlabumur:
доигрался альфа-стервЪ - теперь даже кто-то по своей инициативе полезет взламывать - первые подозрения - на самца-импотента
eule 15 июля 2018 | 09:48
Бойтесь, янки, мы выберем вам кого нам надо.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 09:59
eule: уже выбрали то что вам надо. Рыжего болтуна.
eule 15 июля 2018 | 10:01
sergo_25_26: А то, знай наших!
nikolaitschi 15 июля 2018 | 10:04
Это месть за закон Магницкого. Куда теперь фсбшнику податься?!
art_ 15 июля 2018 | 10:25
выборы не исключение - всему угрожают хакеры и соц сети, вообще интернет и глобализация. поэтому трамп хочет закрыться - буквально ставить заборы, где только возможно
pavel_svr 15 июля 2018 | 10:26
Да сложная у них ситуация. Все идёт к отмене выборов...
Что будем у них создавать товарищи?! Парламентскую республику, монархию?
mordechay_blinchikof 15 июля 2018 | 10:30
pavel_svr: Парламентскую республику, монархию?
или по примеру -бандитократию
mamiluk 15 июля 2018 | 10:29
Странам Запада нужно уяснить раз и навсегда: хакерские атаки не прекратятся никогда- покуда будет существовать антинародный режим ставший угрозой уже для всего мира.