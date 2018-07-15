Более 30 пассажиров самолета ирландской компании Ryanair получили травмы после внезапного падения давления на борту

Более 30 пассажиров самолета ирландской компании Ryanair получили травмы в результате внезапного падения давления на борту. Самолет, следовавший из Дублина в хорватский Задар, совершил вынужденную посадку во Франкфурте. Пострадавшие — некоторые с кровотечением из ушей – госпитализированы, передает Би-би-си. Причины инцидента пока не называются. Возможно, в полете произошла разгерметизация салона.

Всего на борту находилось 189 человек. Часть пассажиров, по словам немецкой полиции, отказалась продолжить путешествие. Люди жалуются, что в течение 15 минут они оставались в полной темноте, не было никаких объявлений. Они думали, что самолет падает.

Кроме того, уже в аэропорту их оставили без помощи: не предоставили достаточно еды и воды, спать пришлось на бетонном полу или на раскладушках. Представители Ryanair пообещали предоставить пострадавшим номера в отелях, но предупредили о нехватке мест.