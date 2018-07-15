Более 30 пассажиров самолета ирландской компании Ryanair получили травмы после внезапного падения давления на борту
Более 30 пассажиров самолета ирландской компании Ryanair получили травмы в результате внезапного падения давления на борту. Самолет, следовавший из Дублина в хорватский Задар, совершил вынужденную посадку во Франкфурте. Пострадавшие — некоторые с кровотечением из ушей – госпитализированы, передает Би-би-си. Причины инцидента пока не называются. Возможно, в полете произошла разгерметизация салона.
Всего на борту находилось 189 человек. Часть пассажиров, по словам немецкой полиции, отказалась продолжить путешествие. Люди жалуются, что в течение 15 минут они оставались в полной темноте, не было никаких объявлений. Они думали, что самолет падает.
Кроме того, уже в аэропорту их оставили без помощи: не предоставили достаточно еды и воды, спать пришлось на бетонном полу или на раскладушках. Представители Ryanair пообещали предоставить пострадавшим номера в отелях, но предупредили о нехватке мест.
Комментарии2
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andre_klimov 15 июля 2018 | 09:35
Почему "возможно", когда сама авиакомпания заявила о разгерметизации салона?
Экипаж сообщил о разгерметизации салона, когда они были во французском воздушном пространстве на высоте 10 км. Далее - по стандартной процедуре - выпуск кислородных масок и аварийное снижение до 2,5 км.
Самолёт сел через 35 минут после этого. Вот и прикиньте скорость снижения. понятно, что пассажиры жалуются на боль в ушах. Чай, не лётчики-истребители. 33 пассажира пожаловались на плохое самочувствие, из них у 4-ж - кровотечение из ушей, одна женщина в состоянии панической атаки вынесена из салона на носилках.
Пассажиры сообщили, что слышали не слишком громкий хлопок, после чего основной свет погас, были активированы кислородные маски, а самолёт начал снижение.
Пассажиры прибыли на подменном самолёте в Задар с 13-часовым опозданием.
Всё это происходило позавчера, кстати.
andre_klimov 15 июля 2018 | 09:55
:))
Самолёт приземлился не во Франкфурте, а во Франкфурт-Ханн - это в 140 километрах от Франкфурта вообще. Сельская местность, городок Кирхберг - 3,500 жителей. Скажите, кто-нибудь верит в сельские гостиницы со 185 свободными местами? :) Да, аэропорт на 85% принадлежит китайцам - HNA Group. Китайцы сразу же настолько задрали цены, что та же Ryanair в феврале заявила о переносе операций во Франкфурт (тот, который большой).