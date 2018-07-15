Дональд Трамп сегодня прилетит в Хельсинки, где в понедельник состоится российско-американский саммит
Дональд Трамп сегодня прилетит в Хельсинки, где в понедельник состоится российско-американский саммит. Накануне встречи президентов России и США в столице Финляндии серьезно усиливают меры безопасности.
В первый день в Хельсинки Дональд Трамп встретится с представителями американской дипломатической миссии, во время визита его будет сопровождать супруга Мелания. Владимир Путин должен прилететь в Финляндию в день переговоров с американским лидером. Точное время не разглашается. В Хельсинки уже доставили машину российского президента – лимузин «Кортеж», а также автомобили сопровождения. Общение Владимира Путина и Дональда Трампа продлится примерно три часа, включая пресс-конференцию. Встреча «тет-а-тет» начнется в 13.15 в Готическом зале Президентского дворца. Полиция Хельсинки в целях безопасности заваривает канализационные люки. Водителей предупреждают, что это может вызывать некоторые помехи в движении. Кроме того, введен запрет на полеты дронов в столице Финляндии, а в аэропорту закроют смотровую площадку. МВД временно восстановило пограничный контроль на внутренних границах Шенгена.
Для обеспечения безопасности на саммите на службу вызвали дополнительных полицейских, которые находятся в отпуске.
Комментарии16
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sandro_007 15 июля 2018 | 09:09
Будут делить планету на сферы влияния.
vezdehod 15 июля 2018 | 09:14
sandro_007:
Будут делить планету на сферы влияния.
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Вы в этом уверены? Трамп не тот человек чтобы с кем-то делиться.
haldey 15 июля 2018 | 09:38
vezdehod: Холопы бояться, что им хозяина поменяют))) Трамп не сдавай нас, мы готовы тебе ноги целовать, только не сдавай, хочешь плеткой вдарь, только не сдавай))) Хохлы, те вообще дерьмо готовы жрать, только не сдавай)))
Трамп ненавидит такую низость... Вы, для него, не достойны уважения.
antiboh 15 июля 2018 | 09:33
sandro_007: Влияния? Мы только газом можем влиять ,пока.
gencek 15 июля 2018 | 09:44
antiboh: Сейчас Европа перейдет на американский сжиженный газ и писец влиянию, да и экономике России - будем жрать газ и нефть.
kypykyky 15 июля 2018 | 09:49
gencek: не будем. если только смаковать. ценники будут только расти.
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 09:23
с Путиным встречаются только лидеры третьих стран мира
rampa 15 июля 2018 | 09:32
komiccap_nkvd: отчего же только третьих? Вот с Трампом будет встречаться. Трамп и с Ыном встречался
haldey 15 июля 2018 | 09:33
komiccap_nkvd: Некоторые руководители третьих стран по три раза на неделе прилетают... Нетаньяху, например. Да и Макрон зачастил, бойкот понимаешь...
yralez 15 июля 2018 | 09:26
Маленько и финны узнают, какие в Мордоре порядки установил Орк.
rampa 15 июля 2018 | 09:29
а без помпы никак нельзя провести обычную деловую встречу?
semen2026 15 июля 2018 | 09:33
по МУС и про боинг обязательно надо поговорить... и перспективы...!)))
dpichugin 15 июля 2018 | 09:36
спорим, xy#ло опять опаздает,
kypykyky 15 июля 2018 | 09:40
dpichugin: спорим, что нет? ))
gencek 15 июля 2018 | 09:39
Кроме того, введен запрет на полеты дронов в столице Финляндии, а в аэропорту закроют смотровую площадку. МВД временно восстановило пограничный контроль на внутренних границах Шенгена.
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А зачем пограничный контроль на границах Шенгена ?
Неужели просочилась информация что Путин со своей шоблой хочет слинять в Швейцарию ?
kypykyky 15 июля 2018 | 09:43
gencek:
пограничный контроль на внутренних границах Шенгена.
ваван ставит заслоны на дальних рубежах )