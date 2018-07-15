Дональд Трамп сегодня прилетит в Хельсинки, где в понедельник состоится российско-американский саммит. Накануне встречи президентов России и США в столице Финляндии серьезно усиливают меры безопасности.

В первый день в Хельсинки Дональд Трамп встретится с представителями американской дипломатической миссии, во время визита его будет сопровождать супруга Мелания. Владимир Путин должен прилететь в Финляндию в день переговоров с американским лидером. Точное время не разглашается. В Хельсинки уже доставили машину российского президента – лимузин «Кортеж», а также автомобили сопровождения. Общение Владимира Путина и Дональда Трампа продлится примерно три часа, включая пресс-конференцию. Встреча «тет-а-тет» начнется в 13.15 в Готическом зале Президентского дворца. Полиция Хельсинки в целях безопасности заваривает канализационные люки. Водителей предупреждают, что это может вызывать некоторые помехи в движении. Кроме того, введен запрет на полеты дронов в столице Финляндии, а в аэропорту закроют смотровую площадку. МВД временно восстановило пограничный контроль на внутренних границах Шенгена.

Для обеспечения безопасности на саммите на службу вызвали дополнительных полицейских, которые находятся в отпуске.