Сервис микроблогов Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Twitter. Агентство отмечает, что названия учетных записей упоминались в обвинительном заключении о масштабном заговоре, связанном со взломом и публикацией документов. Минюст США 13 июля заочно предъявил обвинения сотрудникам главного управления Генштаба Вооруженных сил России. В заключении спецпрокурора Роберта Мюллера утверждается, что примерно с июня 2016 года заговорщики выпустили десятки тысяч украденных писем и документов «с использованием фиктивных онлайн-персонажей, в том числе DCLeaks и Guccifer 2.0».
Комментарии3
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antiboh 15 июля 2018 | 09:08
приостановил? Значит они ещё живы..
barsuchok 15 июля 2018 | 09:14
ФБ тоже пора бы почиститься.
patrikk_1 15 июля 2018 | 09:17
Сервис микроблогов Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами...
Двух аккаунтов? Это катастрофа, сравнимая с нападением на Перл-Харбор. Российский ответ на этот акт агрессии, будет молниеносным и безжалостным. Пощады не ждите.