Сервис микроблогов Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами...

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Twitter. Агентство отмечает, что названия учетных записей упоминались в обвинительном заключении о масштабном заговоре, связанном со взломом и публикацией документов. Минюст США 13 июля заочно предъявил обвинения сотрудникам главного управления Генштаба Вооруженных сил России. В заключении спецпрокурора Роберта Мюллера утверждается, что примерно с июня 2016 года заговорщики выпустили десятки тысяч украденных писем и документов «с использованием фиктивных онлайн-персонажей, в том числе DCLeaks и Guccifer 2.0».