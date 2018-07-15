Лидеры стран третьего мира приехали в Россию на финал Чемпионата мира по футболу
Некоторые из них уже встретились с российским президентом Владимиром Путиным.
Президенты Габона, Судана и Молдавии, а также лидер Палестины – неполный список первых лиц, которые уже приехали в российскую столицу на финальный матч чемпионата. Всего же, по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, воскресную игру посетят больше 10 президентов разных стран, а также несколько премьер-министров и много других высокопоставленных представителей.
При этом стоит отметить, что лидеры развитых европейских государств по-прежнему предпочитают не ездить в Россию без серьезного повода. Исключением стали президенты Франции и Хорватии, вышедших в финал чемпионата. Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович будут болеть за свои сборные на последней игре, сегодня у лидеров также запланированы встречи с российским президентом. В отличие от них, британский премьер Тереза Мэй из-за бойкота не стала прилетать даже на полуфинальный матч с участием своей команды.
Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии начнется в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве. Мы намерены получить удовольствие от игры и сделать все возможное для победы, — сказал ранее главный тренер хорватской сборной Златко Далич. Накануне определился бронзовый призер чемпионата. Им стала сборная Бельгии.
Комментарии37
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sandro_007 15 июля 2018 | 09:05
Макрона имеете в виду?
shicotus_live 15 июля 2018 | 09:08
sandro_007: Интересно, а что было длеать на ЧМ Трампу или Си? Их сборные в празднике жизни не участвовали. А Меркель и Мей на своих позорников смотреть не пожелали))
patrikk_1 15 июля 2018 | 09:10
Лидеры стран третьего мира приехали в Россию на финал Чемпионата мира по футболу...
Гусские либегалы брезгуют странами "третьего" мира, им западло с такими якшаться. Видали как они морщатся, произнося Габон, Судан, Молдавия и главное - Палестина.
sandro_007 15 июля 2018 | 09:26
patrikk_1:
Махмуд добрый. Им Ясира Арафата не хватает. Он умел картавую шелупонь на место ставить.
romashka__ 15 июля 2018 | 09:31
Все страны – в гости к нам! Габон, Палестина.
Макрон держит руку на пульсе.
Кто бы ни победил: с одной стороны - "Слава Украине!", с другой - Франция и Макрон.
Неожиданный финал.
drgonish 15 июля 2018 | 09:47
romashka__:
Да, представляю, как болельщики Хорватии были впечатлены "славой украине". :)
ostapbey 15 июля 2018 | 09:33
patrikk_1: а что ты во рту перебираешь от третьего мира?
Кубик рубика или даже?
vlabumur 15 июля 2018 | 09:38
patrikk_1: Видали как они морщатся, произнося Габон, Судан, Молдавия и главное - Палестина.
++++++++++++++++++++++++
Ну это они зря.Достойные страны уж не хуже России а может и лучше.
drgonish 15 июля 2018 | 09:59
vlabumur:
Как мне нравятся сограждане, которые обсирают все свое и восхищаются чужим.
А ведь это простая психология, которая стимулирует вот таких вот простачков кормить экономику других стран вместо своей, а потом искренне возмущаться повышению пенсионного возраста и налогов.
Риторический вопрос: вы сами-то что-то сделали стоящее за свою жизнь, чем можете гордится?
vlabumur 15 июля 2018 | 10:46
drgonish: Как мне нравятся сограждане, которые обсирают все свое и восхищаются чужим.
++++++++++++++++++++++++
Так что значит чужое,Мы пишем на Кириллице которую создали греки, цифры индийского происхождения.
Мир для меня един.
У сибирских старообрядцев, «писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты».
+++++++++++++++++++++++
простая психология, которая стимулирует вот таких вот простачков кормить экономику других стран вместо своей,
++++++++++++++++++++++++++++++
Экономикой у нас Путин заведует это не ко мне.
++++++++++++++++++++++++++
вы сами-то что-то сделали стоящее за свою жизнь, чем можете гордится?
+++++++++++++++++++++++++++
25 лет перед пенсией я работал на котельной которая
снабжала горячей водой и теплом 80 000 человек.
Хлеб свой ел не зря.
zapadnay 15 июля 2018 | 09:48
Да, что называется, приехали.
yralez 15 июля 2018 | 09:06
Натурально, сходка уголовников.
Пахан ништяки в чемоданах раздавать будет.
vezdehod 15 июля 2018 | 09:11
Чего тут удивляться...Приехали все свои из Третьего мира - чужие здесь не ходят.
vasya_von_smetankin 15 июля 2018 | 09:07
"больше 10 президентов разных стран" из более чем 200...
Это Пабеда!
serg4422 15 июля 2018 | 09:08
только в очередь,ребята. и по одному...
lnmanusnostras1 15 июля 2018 | 09:13
Не ну Францию и Хорватию то конечно должны были все европейские меркели приехать, да еще и папу с собой прихватить.. Такие вы пропанандоны конечно нелепые!
alex_d 15 июля 2018 | 09:13
дано: приехали 3 президента "третьего мира" и 2 президента "развитых стран".
вывод - ездят только из третьего мира, из развитых не ездят.
эхо - такое эхо...
xrmosom 15 июля 2018 | 09:14
Французы наверное обидятся за такое сравнение.
gregor 15 июля 2018 | 09:18
Лидеры стран третьего мира приехали в Россию на финал Чемпионата мира по футболу
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Главное приехали все друзья - террористы хамас ,террористы хезболла , людоеды из островов Океании ... их сопровождали на встречу к Путину наша российская элита -
портянки ,титушки , казаки ряженные , кадилы ,хунвейбины -мотоциклетки , ноды ,сербы , нашисты , молодые гвардейцы едросии ,вертухаи и прочие представители большинства . Социально близкие по менталитету и образу жизни и мышления .
Встреча прошла в тёплой атмосфере взаимопонимания .
alex_d 15 июля 2018 | 09:21
gregor: все-таки как были ваши еврокумиры (и вы вместе с ними) нацистами, так и остались, несмотря на все наносную "толерантность"...
alex_alm 15 июля 2018 | 09:25
gregor: Раиси не привыкать, целоваться в десна с Хамасом и Хизбалой.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 09:21
Денег просить будут.
kiever 15 июля 2018 | 09:22
Это потому что лидеры стран первого мира, бойкотируют Россию из за нелепого ареста летчицы Нади савченко, незаконного задержания художника павленского, и украинского режиссёра каплан, по сестре, продолжающего свою лечебную голодовку, совмещенную с уринотерапией уже 99 дней, и прибавившего при этом в весе, всего два килограмма
alex_alm 15 июля 2018 | 09:23
Палестина не страна. Афтар учи матчасть.
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 09:28
alex_alm: после встречи с Путиным, станет страной
Свободу Палестине!
vilingrad 15 июля 2018 | 09:35
komiccap_nkvd: после встречи с Путиным, станет страной "
Русский бедоносец Вова Путин. После встречи с ним никому не везет:)
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 09:25
а что делать на финале представителю Германии? выслушивать насмешки как Германия проиграла Южной Корее?
parasuk_ 15 июля 2018 | 09:26
А президент какого габона приехал, который в африке или на окраине?
drgonish 15 июля 2018 | 09:27
[Лидеры стран третьего мира приехали в Россию]
Либеральный шовинизм в одной строчке.
grazschdanin 15 июля 2018 | 09:27
британский премьер Тереза Мэй из-за бойкота не стала прилетать даже на полуфинальный матч с участием своей команды.
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Женщина новичка боится. Хотела отправить Бориса Джонсона (он дурак - ему все равно). А тот с перепугу в отставку подал.
drgonish 15 июля 2018 | 09:34
grazschdanin:
{Женщина новичка боится.]
Новичком только в Великобритании травит, близ Портон-Даун.
vera14 15 июля 2018 | 09:30
Президент Украины не приехал, какая печалька.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 09:40
vera14: В такую дыру? Не бухайте сутра.
riots 15 июля 2018 | 09:32
Списочек показательный.
Кстати, там где-то под Москвой ещё один президент прохлаждается. И даже
легитимный, с его слов. Можно и его позвать в компанию.
ramses333 15 июля 2018 | 09:34
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
drgonish 15 июля 2018 | 09:40
ramses333:
Как это верно, Уотсон. (с)
nikolaitschi 15 июля 2018 | 10:07
Зря 600 миллиардов вышвырнули. Пофоткаться не удалось.