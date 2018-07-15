Лидеры стран третьего мира приехали в Россию на финал Чемпионата мира по футболу...

Некоторые из них уже встретились с российским президентом Владимиром Путиным.

Президенты Габона, Судана и Молдавии, а также лидер Палестины – неполный список первых лиц, которые уже приехали в российскую столицу на финальный матч чемпионата. Всего же, по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, воскресную игру посетят больше 10 президентов разных стран, а также несколько премьер-министров и много других высокопоставленных представителей.

При этом стоит отметить, что лидеры развитых европейских государств по-прежнему предпочитают не ездить в Россию без серьезного повода. Исключением стали президенты Франции и Хорватии, вышедших в финал чемпионата. Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович будут болеть за свои сборные на последней игре, сегодня у лидеров также запланированы встречи с российским президентом. В отличие от них, британский премьер Тереза Мэй из-за бойкота не стала прилетать даже на полуфинальный матч с участием своей команды.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии начнется в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве. Мы намерены получить удовольствие от игры и сделать все возможное для победы, — сказал ранее главный тренер хорватской сборной Златко Далич. Накануне определился бронзовый призер чемпионата. Им стала сборная Бельгии.