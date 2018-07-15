Новая отставка в британском правительстве, связанная с сексуальным скандалом

На этот раз пост покинул министр по делам малого бизнеса и бывший глава штаба премьера Терезы Мэй Эндрю Гриффитс. Это случилось после того, как британский таблоид Sunday Mirror решил обнародовать его СМС-переписку сексуального характера с двумя женщинами. В своем заявлении, которое публикует издание, Гриффитс говорит, что ему «очень стыдно» за содеянное и просит прощение у своей семьи за причиненные им страдания. Также политик принес извинения премьеру и правительству за то, что опозорил их своим поведением.