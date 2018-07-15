Чемпионат мира по футболу завершится сегодня матчем сборных Франции и Хорватии
Чемпионат мира по футболу завершится сегодня матчем сборных Франции и Хорватии. Следующий чемпионат состоится в Катаре в 2022 году. Проходить он будет не летом, как это практиковалось раньше, а зимой, рассказал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Он также добавил, что игроки будут в очень хорошей форме, так как это будет началом футбольного сезона.
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