Россия в ближайшие три года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей для ракет Atlas V
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом переговоров. К настоящему моменту в США уже поставлено порядка 85 таких двигателей.
Затем после 2022 года США собираются перейти на ракеты «Вулкан» с двигателями собственного производства.
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в «НПО Энергомаш». Поставки в США продолжаются несмотря на введенные американцами санкции.
Комментарии1
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tovarich67 15 июля 2018 | 08:58
Кому война а кому мать родна.все эти санкции и ухудшение отношений разводка для ваты.сша и кремлевцы меж собой кенты лучшие.ресурсы России грабят и оффшорят к пиндосам.а вате рассказывают что мы огого как бахнем яо.а вата кайфует.мозгов нет совсем