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08:31, 15 июля 2018

В Вашингтоне утверждают, что Россия пытается посеять разногласия среди американцев через соцсети

С таким заявлением выступила в Филадельфии на встрече с чиновниками, ответственными за проведение выборов, глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. По ее словам, такая деятельность не обязательно сфокусирована на отдельных политиках или политических кампаниях.

Нильсен, чьи слова приводит телеканал Си-эн-эн, также отмечает, что «нет свидетельств того, что Россия нацеливается на промежуточные выборы 2018 года в таких же масштабах и с таким же размахом, как она действовала в 2016 году».

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США или посеять раздоры среди американцев.

Комментарии

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nikmart001 15 июля 2018 | 08:36

Так тут рецепт простой - закройте все ваши соцсети, и будет вам счастье, никто не будет влиять на вас и высказывать там свое мнение.

compare 15 июля 2018 | 08:38

nikmart001: как бы они не сделали по-своему,и не "окуклили" наш сегмент сети...вот тогда,что "зомбоящик",что интернет-на помойку,без раздумий и жизнь станет ,как у первопроходцев,"чистой и целомудренной",в смысле знаний и прочего...

gordy 15 июля 2018 | 08:47

Подрыв изнутри?

patrikk_1 15 июля 2018 | 08:50

В Вашингтоне утверждают, что Россия пытается посеять разногласия среди американцев через соцсети...

США - это враг человечества номер один. Американцев и Д.Трампа любят только евреи, грузины и украинцы. Во всем остальном мире, включая Британию, проходят массовые "антитрамповские" демонстрации.

romashka__ 15 июля 2018 | 08:47

Россия пытается посеять разногласия - это 100%.

patrikk_1 15 июля 2018 | 08:57

romashka__:

Посеять разногласия? А финансируя русофобских подонков, вроде "навальных", "немцовых", "касьяновых", "гудковых", "пономарёвых", "каспаровых"... американцы что пытаются сделать, установить в России мир и согласие?

ukrovnadovaritvkotle 15 июля 2018 | 08:39

пиндосы зело весьма тупы что их легко твитами рассорить

josepp 15 июля 2018 | 08:42

Уже готовятся. Что же. Ждем от США еще один залп вранья и ненависти.

romashka__ 15 июля 2018 | 08:50

josepp: Ждите комплиментов. Если Ын умный и веселый,
то вошдь всех россиян - уникум.

(комментарий скрыт)

sergo_25_26 15 июля 2018 | 09:01

Для чего бог россию и создал.

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