В Вашингтоне утверждают, что Россия пытается посеять разногласия среди американцев через соцсети...

С таким заявлением выступила в Филадельфии на встрече с чиновниками, ответственными за проведение выборов, глава Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. По ее словам, такая деятельность не обязательно сфокусирована на отдельных политиках или политических кампаниях.

Нильсен, чьи слова приводит телеканал Си-эн-эн, также отмечает, что «нет свидетельств того, что Россия нацеливается на промежуточные выборы 2018 года в таких же масштабах и с таким же размахом, как она действовала в 2016 году».

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США или посеять раздоры среди американцев.