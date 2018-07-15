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08:30, 15 июля 2018

Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза

Доклад, в котором названы основные вызовы безопасности ЕС, опубликовал Европейский совет по международным отношениям. Первое место в списке заняли радикальные исламистские группировки. Вторую строчку делят Россия и транснациональные криминальные организации. Третью заняла Северная Корея. Между тем, еще в 2008 году Россия в эту тройку не входила. Больше всего враждебных действий со стороны Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Тревогу также испытывают Германия и Великобритания. Рост недоверия к Москве аналитики объясняют «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками», которые предписывают Кремлю.

Комментарии

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ugiazov 15 июля 2018 | 08:37

Авторитет государства не пропьёшь.

patrikk_1 15 июля 2018 | 08:40

Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза...

Главные враги России - это московские либералы, США, Израиль, Евросоюз, Украина и Грузия. Третья мировая война, к сожалению, - это вопрос времени.

tvitov66 15 июля 2018 | 08:47

Очередной МОЩНЫЙ РЫВОК нашей свехдержавы! У нацЛидера будет еще один козырь в переговорах с Трампомпом!

alex_gonchar 15 июля 2018 | 08:49

patrikk_1: главный враг России - это быдло, то есть, вы!

patrikk_1 15 июля 2018 | 08:59

alex_gonchar:

А главные друзья России - это жидобандеровцы, вроде тебя?

tvitov66 15 июля 2018 | 09:00

alex_gonchar: получив в руки промышленное производство стекломоя, боярышника и пр. спиртосодержащих жидкостей друзья нацЛидера: Тимченко, Ковальчуки и Ротенберги борются с ватными быдлообразными врагами сверхдержавы, во имя ПФ РФ!

mordechay_blinchikof 15 июля 2018 | 08:59

patrikk_1:вопрос времени
пупкин и уткин долго будут в бункере играть в бадминтон ,издеваясь ;- Ишь ты, пенсии им подавай !

putin_itogy 15 июля 2018 | 08:40

Многоходовочки вовочки,
дают всё более лучший эффект ...

josepp 15 июля 2018 | 08:40

Вот она, награда за проведенный ЧМ. После этого мы стали еще опаснее.

eule 15 июля 2018 | 08:40

Да бойтесь на здоровье, коль вам так выгодно.

m_doc 15 июля 2018 | 08:56

Надоели эти запуганные созданья хуже горькой редьки. В конце концов, сходить с ума никому не воспрещается.

(комментарий скрыт)

mikr 15 июля 2018 | 09:02

Если боятся, значит уважают.

sergo_25_26 15 июля 2018 | 09:03

Раньше главной угрозой были набеги саранчи на урожай. Ты смотри и здесь россия вперде.

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