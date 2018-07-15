Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза
Доклад, в котором названы основные вызовы безопасности ЕС, опубликовал Европейский совет по международным отношениям. Первое место в списке заняли радикальные исламистские группировки. Вторую строчку делят Россия и транснациональные криминальные организации. Третью заняла Северная Корея. Между тем, еще в 2008 году Россия в эту тройку не входила. Больше всего враждебных действий со стороны Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Тревогу также испытывают Германия и Великобритания. Рост недоверия к Москве аналитики объясняют «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками», которые предписывают Кремлю.
Комментарии13
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ugiazov 15 июля 2018 | 08:37
Авторитет государства не пропьёшь.
patrikk_1 15 июля 2018 | 08:40
Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза...
Главные враги России - это московские либералы, США, Израиль, Евросоюз, Украина и Грузия. Третья мировая война, к сожалению, - это вопрос времени.
tvitov66 15 июля 2018 | 08:47
Очередной МОЩНЫЙ РЫВОК нашей свехдержавы! У нацЛидера будет еще один козырь в переговорах с Трампомпом!
alex_gonchar 15 июля 2018 | 08:49
patrikk_1: главный враг России - это быдло, то есть, вы!
patrikk_1 15 июля 2018 | 08:59
alex_gonchar:
А главные друзья России - это жидобандеровцы, вроде тебя?
tvitov66 15 июля 2018 | 09:00
alex_gonchar: получив в руки промышленное производство стекломоя, боярышника и пр. спиртосодержащих жидкостей друзья нацЛидера: Тимченко, Ковальчуки и Ротенберги борются с ватными быдлообразными врагами сверхдержавы, во имя ПФ РФ!
mordechay_blinchikof 15 июля 2018 | 08:59
patrikk_1:вопрос времени
пупкин и уткин долго будут в бункере играть в бадминтон ,издеваясь ;- Ишь ты, пенсии им подавай !
putin_itogy 15 июля 2018 | 08:40
Многоходовочки вовочки,
дают всё более лучший эффект ...
josepp 15 июля 2018 | 08:40
Вот она, награда за проведенный ЧМ. После этого мы стали еще опаснее.
eule 15 июля 2018 | 08:40
Да бойтесь на здоровье, коль вам так выгодно.
m_doc 15 июля 2018 | 08:56
Надоели эти запуганные созданья хуже горькой редьки. В конце концов, сходить с ума никому не воспрещается.
mikr 15 июля 2018 | 09:02
Если боятся, значит уважают.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 09:03
Раньше главной угрозой были набеги саранчи на урожай. Ты смотри и здесь россия вперде.