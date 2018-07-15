Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза...

Доклад, в котором названы основные вызовы безопасности ЕС, опубликовал Европейский совет по международным отношениям. Первое место в списке заняли радикальные исламистские группировки. Вторую строчку делят Россия и транснациональные криминальные организации. Третью заняла Северная Корея. Между тем, еще в 2008 году Россия в эту тройку не входила. Больше всего враждебных действий со стороны Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Тревогу также испытывают Германия и Великобритания. Рост недоверия к Москве аналитики объясняют «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками», которые предписывают Кремлю.