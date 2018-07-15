США и КНДР сегодня проведут переговоры о передаче останков американских военных, погибших во время Корейской войны

Хотя конфликт закончился в 1953 году, мирное соглашение не подписано до сих пор.

Обсуждение судьбы останков американских солдат должно было состояться 12 июля, но северокорейская делегация не прибыла на встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Представители КНДР предложили перенести переговоры; они должны пройти сегодня.

Договоренность о передаче останков американских военных была достигнута 12 июня на саммите с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Американская сторона ожидает, что Северная Корея передаст останки 200 человек. Как сообщает CNN, в последние недели в демилитаризованную зону даже были отправлены около 100 деревянных ящиков, в которые планируется сложить кости, но пока КНДР не спешит с их передачей.

По оценке Пентагона, на территории Северной Кореи находятся останки больше пяти тысяч американских военнослужащих. Речь идет о сбитых на войне пилотах, пехотинцах и солдатах, погибших в лагерях для военнопленных.

В общей сложности около 7700 американских военнослужащих до сих пор числятся пропавшими без вести в ходе Корейской войны.