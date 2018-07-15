США и КНДР сегодня проведут переговоры о передаче останков американских военных, погибших во время Корейской войны
Хотя конфликт закончился в 1953 году, мирное соглашение не подписано до сих пор.
Обсуждение судьбы останков американских солдат должно было состояться 12 июля, но северокорейская делегация не прибыла на встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Представители КНДР предложили перенести переговоры; они должны пройти сегодня.
Договоренность о передаче останков американских военных была достигнута 12 июня на саммите с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Американская сторона ожидает, что Северная Корея передаст останки 200 человек. Как сообщает CNN, в последние недели в демилитаризованную зону даже были отправлены около 100 деревянных ящиков, в которые планируется сложить кости, но пока КНДР не спешит с их передачей.
По оценке Пентагона, на территории Северной Кореи находятся останки больше пяти тысяч американских военнослужащих. Речь идет о сбитых на войне пилотах, пехотинцах и солдатах, погибших в лагерях для военнопленных.
В общей сложности около 7700 американских военнослужащих до сих пор числятся пропавшими без вести в ходе Корейской войны.
Комментарии2
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korikov 15 июля 2018 | 08:17
А останки американских военных погибших в Сирийской войне передадут американцам так же через 65 лет?
Ну понятно, а пока "непобедимый американский солдат" не гибнет в Сирии, гибнут только русские, если собрать сводки западной прессы.
andre_klimov 15 июля 2018 | 08:25
korikov:
Кто ж тебе виноват, что ты читать не умеешь, да ещё об эом на весь мир кричишь? :)