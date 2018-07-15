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08:03, 15 июля 2018

Трамп вновь назвал Путина «соперником» и «жестким человеком», но предположил, что они смогут договориться

Дональд Трамп вновь назвал Владимира Путина «соперником» и «жестким человеком», но предположил, что они смогут договориться.
В интервью британскому Daily Mail американский лидер заявил, что для США, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами.

Встреча президентов России и США пройдет в понедельник в Хельсинки. Ранее Трамп говорил, что эта встреча может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Комментарии

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aleksandr39 15 июля 2018 | 08:08

Трамп заявил сто он после второго срока обязательно уйдет на пенсию согласно конституции ,а " великий вождь " будет править пожизненно .

gordy 15 июля 2018 | 08:31

"В интервью британскому Daily Mail американский лидер заявил, что для США, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами."


Попросить милости?

putin2018 15 июля 2018 | 08:11

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

piter_ug 15 июля 2018 | 08:14

//смогут договориться. //

Превратить Америку в филиал питерской подворотни и совместно ее доить?

vilingrad 15 июля 2018 | 08:14

Говорит много. Вову лучше бить ногами молча:)

malinanti 15 июля 2018 | 08:31

vilingrad: Я тебя лапой своей ударил.
И ты сразу сник и уполз.

j_partizan 15 июля 2018 | 08:16

Дональд Трамп вновь назвал Владимира Путина «соперником» и «жестким человеком»
___________
С "жестокостью" всё понятно, а в чём соперничество? А, ну да, оба работают на богатых.

semen2026 15 июля 2018 | 08:20

вове-II (застенчивому) нужны каблуки повыше... а то какой соперник... так тумбочка под кружку с пивом!)))

j_partizan 15 июля 2018 | 08:26

semen2026:
Вова себя в обиду не даст, огребёт за него народ.

sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:25

По моему будет встреча по лаврову........ь

ostapbey 15 июля 2018 | 08:28

А куда деваться??
12 "негритят" пробных уже выслали .
Остальные ожидают.
То ли Алькатрас.
Или Гуантанамо даже.

ostapbey 15 июля 2018 | 08:30

Власти приняли решение о депортации еще в понедельник, однако о точном времени выдворения А.Каретникова из США не сообщается. Известно, что он признал, что находился в Соединенных Штатах незаконно.

Россиянин добровольно согласился на депортацию - в противном случае ему угрожало судебное разбирательство.

По сообщениям американских властей, А.Каретников въехал на территорию США в октябре 2009г. Предположительно, он не имел доступа к секретной информации.

Напомним, в рамках шпионского скандала из США в РФ были депортированы 10 человек. Одиннадцатый шпион, задержанный на Кипре, скрылся после того, как был отпущен под залог..

malinanti 15 июля 2018 | 08:37

ostapbey: Думаешь, что под аватаркой Сергея Юрского умным выглядишь?
Зря

ostapbey 15 июля 2018 | 08:41

malinanti: я думаю что драных кошаков и в дурдоме сношают..
В валенке даже..

yralez 15 июля 2018 | 08:32

Поладить.это значит взять откупного с пахана и пусть грабит население дальше.

nigelliri56 15 июля 2018 | 08:59

"...что для США, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами..."

Т.е. подразумевалось: ...и всей, подобной ху...нёй.

ostapbey 15 июля 2018 | 09:03

nigelliri56: кроме Воронежа пользу ждет и Пенза с Сыктывкаром.
Больше санкций больше пользы.
Выпросит добавку у Трампа.
Тут и к бабке не ходи.
Хоть к немецкой, хоть английской.
Эти гадят удобрение России без подсказок и на год вперед.
Авансом даже.

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