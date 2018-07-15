Трамп вновь назвал Путина «соперником» и «жестким человеком», но предположил, что они смогут договориться
Дональд Трамп вновь назвал Владимира Путина «соперником» и «жестким человеком», но предположил, что они смогут договориться.
В интервью британскому Daily Mail американский лидер заявил, что для США, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами.
Встреча президентов России и США пройдет в понедельник в Хельсинки. Ранее Трамп говорил, что эта встреча может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Комментарии17
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aleksandr39 15 июля 2018 | 08:08
Трамп заявил сто он после второго срока обязательно уйдет на пенсию согласно конституции ,а " великий вождь " будет править пожизненно .
gordy 15 июля 2018 | 08:31
"В интервью британскому Daily Mail американский лидер заявил, что для США, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами."
Попросить милости?
putin2018 15 июля 2018 | 08:11
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piter_ug 15 июля 2018 | 08:14
//смогут договориться. //
Превратить Америку в филиал питерской подворотни и совместно ее доить?
vilingrad 15 июля 2018 | 08:14
Говорит много. Вову лучше бить ногами молча:)
malinanti 15 июля 2018 | 08:31
vilingrad: Я тебя лапой своей ударил.
И ты сразу сник и уполз.
j_partizan 15 июля 2018 | 08:16
Дональд Трамп вновь назвал Владимира Путина «соперником» и «жестким человеком»
___________
С "жестокостью" всё понятно, а в чём соперничество? А, ну да, оба работают на богатых.
semen2026 15 июля 2018 | 08:20
вове-II (застенчивому) нужны каблуки повыше... а то какой соперник... так тумбочка под кружку с пивом!)))
j_partizan 15 июля 2018 | 08:26
semen2026:
Вова себя в обиду не даст, огребёт за него народ.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:25
По моему будет встреча по лаврову........ь
ostapbey 15 июля 2018 | 08:28
А куда деваться??
12 "негритят" пробных уже выслали .
Остальные ожидают.
То ли Алькатрас.
Или Гуантанамо даже.
ostapbey 15 июля 2018 | 08:30
Власти приняли решение о депортации еще в понедельник, однако о точном времени выдворения А.Каретникова из США не сообщается. Известно, что он признал, что находился в Соединенных Штатах незаконно.
Россиянин добровольно согласился на депортацию - в противном случае ему угрожало судебное разбирательство.
По сообщениям американских властей, А.Каретников въехал на территорию США в октябре 2009г. Предположительно, он не имел доступа к секретной информации.
Напомним, в рамках шпионского скандала из США в РФ были депортированы 10 человек. Одиннадцатый шпион, задержанный на Кипре, скрылся после того, как был отпущен под залог..
malinanti 15 июля 2018 | 08:37
ostapbey: Думаешь, что под аватаркой Сергея Юрского умным выглядишь?
Зря
ostapbey 15 июля 2018 | 08:41
malinanti: я думаю что драных кошаков и в дурдоме сношают..
В валенке даже..
yralez 15 июля 2018 | 08:32
Поладить.это значит взять откупного с пахана и пусть грабит население дальше.
nigelliri56 15 июля 2018 | 08:59
"...что для США, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами..."
Т.е. подразумевалось: ...и всей, подобной ху...нёй.
ostapbey 15 июля 2018 | 09:03
nigelliri56: кроме Воронежа пользу ждет и Пенза с Сыктывкаром.
Больше санкций больше пользы.
Выпросит добавку у Трампа.
Тут и к бабке не ходи.
Хоть к немецкой, хоть английской.
Эти гадят удобрение России без подсказок и на год вперед.
Авансом даже.