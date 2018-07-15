Трамп вновь назвал Путина «соперником» и «жестким человеком», но предположил, что они смогут договориться

Дональд Трамп вновь назвал Владимира Путина «соперником» и «жестким человеком», но предположил, что они смогут договориться.

В интервью британскому Daily Mail американский лидер заявил, что для США, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами.

Встреча президентов России и США пройдет в понедельник в Хельсинки. Ранее Трамп говорил, что эта встреча может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.