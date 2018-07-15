Сегодня финальным матчем между сборными Хорватии и Франции завершается Чемпионат мира по футболу в России
Сегодня финальным матчем между сборными Хорватии и Франции завершается Чемпионат мира по футболу в России.
Сборная Франции прошла более трудный путь к финалу. В 1/8 финала команда Дидье Дешама отправила домой самого Лионеля Месси, победив Аргентину со счетом 4:3. Затем французы довольно легко справились с Уругваем, забив ему три безответных мяча, а в полуфинале остановили бельгийцев, которые котировались почти также высоко, как и они. Их соперникам со жребием повезло, хотя трудностей хорваты пережили гораздо больше. Во всех трех матчах плей-офф они провели на поле по 120 минут и выиграли две серии пенальти – у Дании и России. С англичанами в полуфинале удалось забить в дополнительное время. Французы третий раз играют в финале. В 1998 году дома они победили Бразилию со счетом 3:0, а в 2006 проиграли Италии в серии пенальти. Наивысшее достижение Хорватии — полуфинал 1998 года.
Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии начнется в 18.00 по московскому времени. Трансляция на телеканале «Россия».
Комментарии18
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sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:28
Хорваты вырвут победу зубами. Украина с Вами - Слава Хорватии.
sandro_007 15 июля 2018 | 08:29
Хорваты три раза играли по 120 минут. А полуафриканская сборная прошла по сетке не напрягаясь.
testmeter 15 июля 2018 | 08:35
sandro_007: Приказом по Лахте-2 велено за макаронников болеть. Не за хорватобандеровцев же
sandro_007 15 июля 2018 | 08:39
testmeter:
Если черные пантеры не выиграют в основное время, то в дополнительное хорваты могут дожать. Опыт имеется.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:44
testmeter: сам повар прижопин приезжал.Собирал всех на линейку в ленинской комнате.
testmeter 15 июля 2018 | 08:29
ЧМО 2018 запомнится только одним: лозунгом "Слава Украине!". Только ради этого стоило его проводить
sandro_007 15 июля 2018 | 08:32
testmeter:
Вида публично извинился за глупость.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:38
sandro_007: к этому извинению приложила руку АП через фифу. Извинится это не значит отказаться от своих убеждений.
sandro_007 15 июля 2018 | 08:43
sergo_25_26:
Виду развезло с бутылки пива вот и ляпнул по пьяне в раздевалке.
Актуален был лозунг хорватских болельщиков - "Спасибо, Россия!". А Украина к этому празднику не имеет никакого отношения.
sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:51
sandro_007: Согласен что Украина не имеет . Но он что хотел то и сказал. Болельщики тоже. Любой человек, что хочет должен сказать без страха и последствий. А у Вас полстраны плющит от обычного выражения. Тем более в баре записанного на телефон.
testmeter 15 июля 2018 | 08:45
sandro_007: "извинился за глупость" /// Ну да, за глупость России, которая из этого приветствия друзьям в ответ на поздравление с победой, раздула целую политическую битву. В результате оказалась в совершенно идиотском положении. ЧМО 2018 будут помнить только по этому лозунгу. Слава Украине!
sandro_007 15 июля 2018 | 08:46
testmeter:
Фашистам слава!
viniqi 15 июля 2018 | 08:48
sandro_007: Номерной а в чем была глупость то??? а если бы он прокричал слава ассаду? вы бы его полюбили?
sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:53
viniqi: героя россии дали бы точняк.
vasivla 15 июля 2018 | 08:33
Франция должна выиграть!
И хватит уже этой вакханалии! Я очень рад , что Чемпионат заканчивается!
Хватит уже , плра всем домо!
viniqi 15 июля 2018 | 08:49
vasivla: Естественно сборная Африки порвет однородную сборную Хорватии!!!
testmeter 15 июля 2018 | 08:50
vasivla: "Франция должна выиграть" /// А у кого это она одалживалась?
"плра всем домо" /// Некоторые уже "домо" и отметить явно успели с утреца
morshoff 15 июля 2018 | 08:34
" Сборная Франции прошла более трудный путь к финалу .... хотя трудностей хорваты пережили гораздо больше "