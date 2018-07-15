Сегодня финальным матчем между сборными Хорватии и Франции завершается Чемпионат мира по футболу в России.

Сборная Франции прошла более трудный путь к финалу. В 1/8 финала команда Дидье Дешама отправила домой самого Лионеля Месси, победив Аргентину со счетом 4:3. Затем французы довольно легко справились с Уругваем, забив ему три безответных мяча, а в полуфинале остановили бельгийцев, которые котировались почти также высоко, как и они. Их соперникам со жребием повезло, хотя трудностей хорваты пережили гораздо больше. Во всех трех матчах плей-офф они провели на поле по 120 минут и выиграли две серии пенальти – у Дании и России. С англичанами в полуфинале удалось забить в дополнительное время. Французы третий раз играют в финале. В 1998 году дома они победили Бразилию со счетом 3:0, а в 2006 проиграли Италии в серии пенальти. Наивысшее достижение Хорватии — полуфинал 1998 года.

Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии начнется в 18.00 по московскому времени. Трансляция на телеканале «Россия».