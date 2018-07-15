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08:01, 15 июля 2018

Сегодня финальным матчем между сборными Хорватии и Франции завершается Чемпионат мира по футболу в России

Сегодня финальным матчем между сборными Хорватии и Франции завершается Чемпионат мира по футболу в России.

Сборная Франции прошла более трудный путь к финалу. В 1/8 финала команда Дидье Дешама отправила домой самого Лионеля Месси, победив Аргентину со счетом 4:3. Затем французы довольно легко справились с Уругваем, забив ему три безответных мяча, а в полуфинале остановили бельгийцев, которые котировались почти также высоко, как и они. Их соперникам со жребием повезло, хотя трудностей хорваты пережили гораздо больше. Во всех трех матчах плей-офф они провели на поле по 120 минут и выиграли две серии пенальти – у Дании и России. С англичанами в полуфинале удалось забить в дополнительное время. Французы третий раз играют в финале. В 1998 году дома они победили Бразилию со счетом 3:0, а в 2006 проиграли Италии в серии пенальти. Наивысшее достижение Хорватии — полуфинал 1998 года.

Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии начнется в 18.00 по московскому времени. Трансляция на телеканале «Россия».

Комментарии

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sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:28

Хорваты вырвут победу зубами. Украина с Вами - Слава Хорватии.

sandro_007 15 июля 2018 | 08:29

Хорваты три раза играли по 120 минут. А полуафриканская сборная прошла по сетке не напрягаясь.

testmeter 15 июля 2018 | 08:35

sandro_007: Приказом по Лахте-2 велено за макаронников болеть. Не за хорватобандеровцев же

sandro_007 15 июля 2018 | 08:39

testmeter:
Если черные пантеры не выиграют в основное время, то в дополнительное хорваты могут дожать. Опыт имеется.

sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:44

testmeter: сам повар прижопин приезжал.Собирал всех на линейку в ленинской комнате.

testmeter 15 июля 2018 | 08:29

ЧМО 2018 запомнится только одним: лозунгом "Слава Украине!". Только ради этого стоило его проводить

sandro_007 15 июля 2018 | 08:32

testmeter:
Вида публично извинился за глупость.

sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:38

sandro_007: к этому извинению приложила руку АП через фифу. Извинится это не значит отказаться от своих убеждений.

sandro_007 15 июля 2018 | 08:43

sergo_25_26:
Виду развезло с бутылки пива вот и ляпнул по пьяне в раздевалке.
Актуален был лозунг хорватских болельщиков - "Спасибо, Россия!". А Украина к этому празднику не имеет никакого отношения.

sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:51

sandro_007: Согласен что Украина не имеет . Но он что хотел то и сказал. Болельщики тоже. Любой человек, что хочет должен сказать без страха и последствий. А у Вас полстраны плющит от обычного выражения. Тем более в баре записанного на телефон.

testmeter 15 июля 2018 | 08:45

sandro_007: "извинился за глупость" /// Ну да, за глупость России, которая из этого приветствия друзьям в ответ на поздравление с победой, раздула целую политическую битву. В результате оказалась в совершенно идиотском положении. ЧМО 2018 будут помнить только по этому лозунгу. Слава Украине!

sandro_007 15 июля 2018 | 08:46

testmeter:
Фашистам слава!

viniqi 15 июля 2018 | 08:48

sandro_007: Номерной а в чем была глупость то??? а если бы он прокричал слава ассаду? вы бы его полюбили?

sergo_25_26 15 июля 2018 | 08:53

viniqi: героя россии дали бы точняк.

vasivla 15 июля 2018 | 08:33

Франция должна выиграть!
И хватит уже этой вакханалии! Я очень рад , что Чемпионат заканчивается!
Хватит уже , плра всем домо!

viniqi 15 июля 2018 | 08:49

vasivla: Естественно сборная Африки порвет однородную сборную Хорватии!!!

testmeter 15 июля 2018 | 08:50

vasivla: "Франция должна выиграть" /// А у кого это она одалживалась?
"плра всем домо" /// Некоторые уже "домо" и отметить явно успели с утреца

morshoff 15 июля 2018 | 08:34

" Сборная Франции прошла более трудный путь к финалу .... хотя трудностей хорваты пережили гораздо больше "

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