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07:30, 15 июля 2018

Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи очень умным и веселым человеком

По его словам, Ким Чен Ын является великой личностью и хорошим переговорщиком. В интервью телекомпании Ай-ти-ви, выдержки из которого опубликовала на своем сайте воскресная газета «Мейл он санди», глава Белого дома также подчеркнул, что хорошо поладил с лидером КНДР. Трамп отметил, что за последние девять месяцев в Северной Корее не было ядерных испытаний.

Главы США и КНДР провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ.

Комментарии

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max3446 15 июля 2018 | 07:44

Сообщение пресс-службы Трампа - *из-за экстренного заседания по вопросам выделения средств на оборону Трамп отменил встречу как с Порошенко, так и с президентами Румынии, Грузии, Азербайджана. Более того, по некоторой информации, он попросту прервал пленарное заседание НАТО, на котором обсуждалась тема сотрудничества с альянсом Украины и Грузии.

А теперь что втирает президент образования 404 (некогда Украина) кровавый петя порошенко:
Президенты Украины Петр Порошенко рассказал о содержании своего разговора с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе. В частности, он поднял тему заключенных в России украинских граждан. Об этом глава государства написал в своем микроблоге Twitter в субботу, 14 июля.
Отмечается, что президенты двух стран обсудили углубление сотрудничества государств в оборонной сфере и усиление защиты Украины.
"Тема нашего разговора с Дональдом Трампом в Брюсселе не секрет. Мы говорили о необходимости усиления защиты Украины и об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Обсудили освобождения заложников, и я попросил президента США поднять этот вопрос во время встречи в Хельсинки (с президентом РФ Владимиром Путиным, -ред.)", - сообщил украинский президент.

фейкоплетят укры на ровном месте! Причем первые лица страны

xuato 15 июля 2018 | 08:23

max3446: Вата Православного рейха занервничала. Стыдно воровать чужое , али в детстве не обучали, или попы заповеди не озвучивали.

semen2026 15 июля 2018 | 07:49

очень весёлый... веселуха, аж 1953 года...!)))

ly4_sveta 15 июля 2018 | 08:01

Главное - нахваливать всех этих «людоедов». Они это
очень любят. Наш тоже расплывается и пиарится на
всех этих похвалах. И завтра, встречаясь со следующим
буйным, тоже будет его успокаивать и нахваливать.

andre_klimov 15 июля 2018 | 08:41

ly4_sveta:
Трамп хорошо освоил тактику общения с представителями ЮВА. Когда надо - позволяет шарику надуться от важности, когда надо - показывает иголочку, которой может сдуть. Чем больше азиаткийдеспот раздувается от важности - тем страшнее для него вид иголочки. У него хорошие советники по этому вопросу. Но, что показательно - он пытается применить аналогичную стратегию и в отношении Путина. А значит он ставит его на ту же линейку, что и Кима. Посмотрим, что из этого выйдет.

Договорённости с Кимом выполняются потихоньку. Испытания прекращены, несколько полигонов разрушены, ведутся переговоры с МАГАТЭ, возвращение останков погибших американских солдат намечается. За всё это Трамп обещал "не бить, не свергать", учения с Южной Кореей приостановлены, что бы дать возможность Киму "сохранить лицо" (одно из основопологающих составляющих корейского менталитета), Китай, стремящийся не допустить ещё большего усиления влияния США в регионе, пытается "обойти на вираже" и первым замирить половинки Кореи. Что может и сложнее для отношенийКитай-США, но зато - выгоднее для всего региона.

severnaj 15 июля 2018 | 08:22

Представляю в каком восторге он будет от Путина :-))))

xuato 15 июля 2018 | 08:26

Прикормленный денежкой и медовыми ловушками ФСБ агент Дональд тоже хотел бы с пулемета да по Конгрессу, что бы лобызаться с кремлевским беспредельщиком.

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