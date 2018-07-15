На Кубе появятся президент и премьер-министр
На Кубе появятся президент и премьер-министр. Эти должности введет новая конституция республики. Она также ограничит срок пребывание на этом посту двумя пятилетними сроками подряд. Описание проекта главного закона страны опубликовано в газета Granma, которая является официальным печатным органом ЦК Компартии Кубы. Документ представят на рассмотрение Национальному собранию народной власти через неделю.
Согласно нынешней конституции, главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. В апреле на этот пост был избран Мигель Диас-Канель, бывший вице-президент страны. Он стал первым кубинским лидером не из семьи Кастро после революции 1959 года. Сейчас пребывание на этой должности на Кубе не ограничено по времени.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ly4_sveta 15 июля 2018 | 07:55
Эх, Куба, Куба! Не вляпалась бы ты в эту коммунистическую
аферу Совдепии, давно бы была процветающим, сказочным
островом, ярким и богатейшим Эдемом! За Америку надо было
держаться. А теперь нищета и 60 лет собаке под хвост. Дошло
хоть или так и нет, что все эти «кастро» политические проходимцы
и лицемерные негодяи?