На Кубе появятся президент и премьер-министр. Эти должности введет новая конституция республики. Она также ограничит срок пребывание на этом посту двумя пятилетними сроками подряд. Описание проекта главного закона страны опубликовано в газета Granma, которая является официальным печатным органом ЦК Компартии Кубы. Документ представят на рассмотрение Национальному собранию народной власти через неделю.

Согласно нынешней конституции, главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. В апреле на этот пост был избран Мигель Диас-Канель, бывший вице-президент страны. Он стал первым кубинским лидером не из семьи Кастро после революции 1959 года. Сейчас пребывание на этой должности на Кубе не ограничено по времени.