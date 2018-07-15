Более 30 пассажиров самолета ирландской компании Ryanair получили травмы в результате внезапного падения давления на борту. Самолет, следовавший из Дублина в хорватский Задар, совершил вынужденную посадку во Франкфурте. Пострадавшие — некоторые с кровотечением из ушей – госпитализированы, передает Би-би-си. Причины инцидента пока не называются.

Возможно, в полете произошла разгерметизация салона.