Сегодня состоится финальный матч Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Кевин Андерссон из Южной Африки сыграет против серба Новака Джоковича.

Оба участника финала оставили все силы на предыдущей стадии. южноафриканец играл с американцем Джоном Изнером больше шести с половиной часов. Соперник за это время побил несколько рекордов Уимблдона. Сделав 53 эйса в матче и 213 за весь турнир, он улучшил прежнее достижение. Впрочем, выиграть ему это не помогло, дальше прошел все равно Андерссон, который доказал, что финал открытого чемпионата США прошлого года не был случайностью.

Победить ему будет невероятно сложно, поскольку играть предстоит с Новаком Джоковичем, который провел почти такой же мучительный матч с Рафаэлем Надалем. Этот полуфинал продолжался два дня. В первый день доиграть не успели. В общей сложности получилось пять часов с четвертью.

Новак Джокович побеждал на турнире большого шлема два года назад, когда он выиграл Открытый чемпионат Австралии и Роллан Гаррос.