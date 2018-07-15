Губернатора Санкт-Петербурга просят установить памятник композитору Петру Чайковскому

Ранее с таким предложением к нему обратились несколько известных деятелей культуры.

Необходимо провести конкурс и обсудить проект монумента с общественностью, — сказал «Эху» один из подписавших обращение к Полтавченко, ректор санкт-петербургской Академии художеств Семен Михайловский.

Ранее Фонтанка сообщала, что речь может идти о 4-х метровом памятнике композитору. Однако, по словам Михайловского, скульптура не обязательно должна быть столь масштабной.