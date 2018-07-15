Губернатора Санкт-Петербурга просят установить памятник композитору Петру Чайковскому
Ранее с таким предложением к нему обратились несколько известных деятелей культуры.
Необходимо провести конкурс и обсудить проект монумента с общественностью, — сказал «Эху» один из подписавших обращение к Полтавченко, ректор санкт-петербургской Академии художеств Семен Михайловский.
Ранее Фонтанка сообщала, что речь может идти о 4-х метровом памятнике композитору. Однако, по словам Михайловского, скульптура не обязательно должна быть столь масштабной.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kraft 15 июля 2018 | 07:11
Будет место аналогичное Плешке в Москве.
Казаки будут туда приходить и бить геев.
ura_123 15 июля 2018 | 07:16
Ватное сообщество сразу возмутится нетрадиционной ориентацией композитора и начнёт устраивать крёстные ходи и митинги))))