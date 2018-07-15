Правительство должно до сегодняшнего дня определить статус самозанятых граждан. Для таких категории граждан планируют ввести новые налоги.

Сейчас самозанятые россияне не регистрируют официально свою деятельность, не платят налоги и официальные взносы. Сфера их работы широкая: репетиторство, дизайн, ремонт, строительство, фотография, переводы и многое другое. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, отсутствие регуляции деятельности самозанятых граждан приводит к огромным недопоступлениям в пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования, серьезные суммы не поступают в виде подоходного налога.

В 2019 году налоги с самозанятых россиян начнут собирать в четырех регионах. Пилотные проекты затронут Москву, Татарстан, Московскую и Калужскую область, отмечает Forbes. Планируется создать механизм выплат через мобильное приложение.

До конца года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых. К таким категориям относятся домработницы, сиделки и репетиторы.