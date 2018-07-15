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07:01, 15 июля 2018

Правительство должно до сегодняшнего дня определить статус самозанятых граждан

Правительство должно до сегодняшнего дня определить статус самозанятых граждан. Для таких категории граждан планируют ввести новые налоги.

Сейчас самозанятые россияне не регистрируют официально свою деятельность, не платят налоги и официальные взносы. Сфера их работы широкая: репетиторство, дизайн, ремонт, строительство, фотография, переводы и многое другое. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, отсутствие регуляции деятельности самозанятых граждан приводит к огромным недопоступлениям в пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования, серьезные суммы не поступают в виде подоходного налога.

В 2019 году налоги с самозанятых россиян начнут собирать в четырех регионах. Пилотные проекты затронут Москву, Татарстан, Московскую и Калужскую область, отмечает Forbes. Планируется создать механизм выплат через мобильное приложение.

До конца года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых. К таким категориям относятся домработницы, сиделки и репетиторы.

Комментарии

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archibald_dandy_esquire 15 июля 2018 | 07:12

" Правительство должно до сегодняшнего дня определить статус самозанятых граждан "

а что тут думать? ввести статью за тунеядство - и всех самозанятых отправить в СИЦ (Систему Исправительных Центров) пожизненно - пусть репетитурствуют, делают ремонт и работают сиделками за похлебку - Пригожин обеспечит гнилыми продуктами

yralez 15 июля 2018 | 07:15

Огромные непоступления в доход воровского общака.
Платить должны бедные, а не богатые.....типичные действия при геноциде..

Сдается мне, что воры получат гулькин член.

j_partizan 15 июля 2018 | 07:32

yralez:
Они стремятся создать рабовладельческий строй, сделав из страны концентрационный лагерь.
Что может ущербный ум? Только уничтожать.

max3446 15 июля 2018 | 07:24

Газпром построил 66% морского участка Турецкого потока по двум ниткам, сообщает пресс-служба компании.

"В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля Газпром завершил глубоководную укладку участка первой нитки Турецкого потока.

Введение в эксплуатацию газопровода из двух ниток общей производительностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год намечено до 30 декабря 2019 года.

Слава Великой России!

putin_itogy 15 июля 2018 | 07:30

В других странах, действия бандитского режима в отношении народа уже бы давно переполнили чашу терпения, и такую власть погнали бы ссаными майданными тряпками.
Но в России всё не так..
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.

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