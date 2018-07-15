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07:01, 15 июля 2018

Париж и Загреб готовятся к финалу Чемпионата мира по футболу – сегодня кубок FIFA разыграют сборные Франции и Хорватии

Париж и Загреб готовятся к финалу Чемпионата мира по футболу – сегодня кубок FIFA разыграют сборные Франции и Хорватии. В обеих столицах для зрителей, которые будут следить за матчем дома, организуют масштабные трансляции.

Решающую игру французские болельщики будут смотреть в самом центре столицы в грандиозной фан-зоне – она вмещает более 90 тысяч человек. Матч будут показывать на нескольких экранах, самый крупный площадью более ста квадратных метров установят прямо у подножья Эйфелевой башни. Охранять правопорядок в Париже будут три тысячи полицейских, и если сборная одержит победу, они готовы перекрыть для болельщиков западную часть города.

Усиленные меры безопасности сегодня ожидаются и в Загребе, особенно после того как праздновать победу сборной в полуфинале на улицы города вышли десятки тысяч человек. В хорватской столице пройдет главная трансляция — на центральной площади Йосипа Елачича за свою сборную, которая впервые вышла в финал чемпионата, смогут поболеть более 10 тысяч человек. В других крупных городах Хорватии также организованы специальные фан-зоны.

Матч между сборными Франции и Хорватии начнется в 18 часов на московском стадионе «Лужники».

Комментарии

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putin_itogy 15 июля 2018 | 07:20

Наконец-то закончится этот планетарный пиар путина,
и начнётся размеренная бытовая рутина "многоходовочек".

zapadnay 15 июля 2018 | 07:25

Пусть победит сильнейший.
И все успокоятся.

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