Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с немцем Ливиу-Дитером Нисипяну в первом туре супертурнира в немецком Дортмунде. Другой российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с голландцем Анишем Гири. Также не смогли выявить победителя в партиях между поляком Радославом Войташеком и немцем Георгом Майером, поляком Яном-Кшиштофом Дудой и белорусом Владиславом Ковалевым. Все шахматисты набрали по 0,5 очка.

Во втором туре, который пройдет в воскресенье, Крамник сыграет с Войташеком, Непомнящий — с Ковалевым, Майер — с Гири, Дуда — с Нисипяну.