Число жертв сильных ливней в Японии достигло 216

Об этом объявило главное полицейское управление страны. По последним данным, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции. Тысячи волонтеров со всей страны прибыли в западные районы, чтобы оказать помощь пострадавшим.

В результате наводнений и оползней в большинстве японских префектур по меньшей мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тысяч затоплены. Почти 6 тысяч человек все еще находятся в специальных эвакуационных центрах, не имея возможности вернуться в свои жилища.

Ситуация осложняется сильнейшей жарой — стрелки термометров с раннего утра держатся на отметке выше 30 градусов.