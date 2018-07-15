В Чикаго около 100 человек вышли на акцию протеста после того, как полицейские застрелили мужчину. Они бросали бутылки в стражей порядка и выкрикивали слово «убийцы», сообщила газета «Чикаго трибюн». Манифестация началась вблизи того места, где произошел инцидент, личность убитого не разглашается. Также неизвестно, был ли он вооружен.

Позже силовики оттеснили демонстрантов, но те не разошлись.