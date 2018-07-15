Все объекты, построенные к чемпионату мира по футболу в России, будут использоваться и после его завершения
Все объекты, построенные к чемпионату мира по футболу в России, будут использоваться и после его завершения. Об этом сказал ранее Гендиректор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Сорокин добавил, что Российский футбольный союз не должен упустить особый интерес к виду спорта, вызванный чемпионатом мира.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 15 июля 2018 | 06:39
Перед чемпионатом мира по футболу британские СМИ представляли Россию в искаженном свете, пишет журналист газеты Guardian Шон Уокер.
Накануне турнира многие издания делали акцент на опасениях относительно футбольных хулиганов и на нынешней политической обстановке, отмечает автор статьи.
В результате фанатов сборной Англии на чемпионат мира приехало значительно меньше, чем обычно. Однако те, кто все же посетил Россию, были впечатлены позитивной атмосферой. Это, в свою очередь, вызвало волну обвинений в адрес СМИ, рисовавших совершенно другую картину.
«Когда я слышу, как даже некоторые футбольные журналисты, приехавшие сюда впервые, удивляются, что Москва — „нормальное место”, где есть хорошие рестораны и жители, которые не похожи на инопланетян; когда друзья в Англии, путешествовавшие в поистине опасные точки мира, говорят мне, что они слишком боятся ехать в Россию, у меня действительно возникает вопрос, не могли ли мы, иностранные корреспонденты, получше рассказать о том, какая это страна», — отмечает Уокер.
Британские СМИ действительно оклеветали Россию, признает журналист. Он подчеркнул, что в прессе порой публикуют «ужасные» репортажи, смехотворно гипертрофированные статьи о «русских хулиганах» и мнения «зашоренных экспертов», которые преследуют корыстные цели, отзываясь о Москве в негативном ключе.
merelymy 15 июля 2018 | 07:19
max3446: относительно футбольных хулиганов и на нынешней политической обстановке...
==========
В футбольных хуллиганов, еще со времен кегебе, вмонтирована маленькая секретная кнопочка, она срабатывает от таинственной педальки размещенной в центре всех центров в секретной комнате. Но только не рассказывайте этого никому, пусть это будет нашей маленькой тайной.
banyi2 15 июля 2018 | 06:45
Ладно, я понимаю , что в Питере, Москве стадионы будут загружены. С натяжкой, может быть закружены в Самаре, Нижнем, Екатеренбурге, Калининграде... Но КАКОЙ дебил решил строить стадион в Саранске? )))
kochar 15 июля 2018 | 07:05
banyi2: А Сочи?
ura_123 15 июля 2018 | 07:13
banyi2: Зато у Д'епордьё там есть квартира!
Кстати,про Нижний и Кёнигсберг с Ёбургом,там есть футбольные команды и деньги у муниципалитетов на их содержание? Сомневаюсь )))
patriot1812 15 июля 2018 | 07:22
banyi2: В Саранске 317 тыс население , вместимость стадиона 45 тыс . Все на футболе будут сидеть ВСЕГДА ( и зимой тоже )
ly4_sveta 15 июля 2018 | 07:05
Интересно, как? Кем? И для чего? Хотя, чилийская
диктатура, и не только чилийская, быстро находят
применение спортивным стадионам, когда тюрем уже
не хватает. )))
archibald_dandy_esquire 15 июля 2018 | 07:20
ly4_sveta:
все невостребованные спортивные сооружения - стадионы и прочие хозяйственные здания передать в управление ФСИН и СИЦ (Система Исправительных Центров) - поместить туда самозанятых граждан, присвоив им статус "тунеядцев", которых использовать за миску пригожинской похлёбки на эпохальных стройках бр.Ротенбергов и других успешных топ-менеджеров
serhio_25__ 15 июля 2018 | 07:23
ly4_sveta: Забавно, когда госдеповские хомячки пишут про чилийскую диктатуру, которая проходила при содействии США, а СССР ее осудил.
mitja_76 15 июля 2018 | 07:08
И во сколько нам еще и это "использование" обойдется?
isnowanaarene 15 июля 2018 | 07:14
В Сантьяго когда-то очень эффективно использовали.
serhio_25__ 15 июля 2018 | 07:21
isnowanaarene: Это тот самый стадион в Сантьяго, где расстреливали людей и все это происходило при поддержке США и ЕС, а отвратительный Советский Союз отказался там играть?
yralez 15 июля 2018 | 07:20
На стройматериалы....по дешевке, как б.у.