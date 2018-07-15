Все объекты, построенные к чемпионату мира по футболу в России, будут использоваться и после его завершения. Об этом сказал ранее Гендиректор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Сорокин добавил, что Российский футбольный союз не должен упустить особый интерес к виду спорта, вызванный чемпионатом мира.