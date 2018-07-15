Путин пообещал подумать над упрощением визового режима
Владимир Путин пообещал подумать над упрощением визового режима для иностранных болельщиков, чтобы у них была возможность продолжить знакомство с Россией. Об этом глава государства заявил на гала-концерте в Большом театре, посвященном закрытию чемпионата мира по футболу. Президент отметил, что в адрес России и российского народа было сказано миллионы добрых слов. Гости не раз говорили, что хотели вновь вернуться в Россию, привести свои семьи и друзей. По его словам, «потенциал у этого знакомства неисчерпаем». Путин подчеркнул, что Россия велика и самобытна, и еще многим сможет удивить.
Чемпионат мира по футболу заканчивается сегодня. Финальный матч с участием сборных Франции и Хорватии состоится на стадионе «Лужники».
Накануне сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче за третье место. Игра закончилась со счетом 2:0.
Комментарии3
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j_partizan 15 июля 2018 | 07:11
По-хорошему, думать должны те, кто умеют, принимать решения должен парламент, а президент исполнять.
semen2026 15 июля 2018 | 07:40
j_partizan: если по хорошему... то ничего не украсть!)))
semen2026 15 июля 2018 | 07:19
вова-II (застенчивый) а по русски - ОБЕЩАЛКИН... где-то я его уже видел...!))) (старый мультик)