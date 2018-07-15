В Петербурге спорят о необходимости установки 4-ч метрового памятника композитору Петру Чайковскому
За выступили некоторые деятели искусства; против — чиновники и руководство метрополитена.
Про идею установки памятника начали говорить после того, как несколько руководителей учреждений культуры написали письмо губернатору об этом. В качестве места под скульптуру они предложили самый центр города — Невский проспект, у Гостиного двора. В письме они смело пишут про то, что — цитата: «Петербург – это город Чайковского, так же, как город Пушкина и Достоевского. Эта идея единодушно поддерживается всеми жителями города».
Но, как выяснилось, это не совсем так. Вернее, против памятника Чайковскому не возражают, но место вызывает вопросы. Во-первых, как говорят противники, — вызывает вопросы размер скульптуры: слишком уж большая — 4 метра и на Невском такое как-то не очень. Во-вторых, именно там находится наклонный ход метро и руководство городской подземки считает, что это не лучший вариант для многотонного мемориала с точки зрения безопасности. Наконец, Невский — это не проспект для памятников и таким не задумывался. Окончательный ответ и решение должен принять питерский губернатор.
Ожидается, что памятник композитору Петру Чайковскому будет готов уже к концу года.
Комментарии2
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kochar 15 июля 2018 | 07:08
Стоимость этого многотонного памятника небось пару миллионов.
Деньги некуда девать кретины?
ly4_sveta 15 июля 2018 | 07:14
Что-то Милонова не слышно. Видно, он не в курсе ориентации
Чайковского, а то бы протестные митинги собирал. ))) Хотя, даже
царь сказал, в своё время, - «Задниц в России много, а Чайковский один.»