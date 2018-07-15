Берлин предупредил Дональда Трампа об опасности договоров с Владимиром Путиным

«Односторонние сделки в ущерб европейским партнерам нанесут в конечном итоге ущерб и самим США», — сказал глава МИД Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag. Одновременно он подчеркнул, что Берлин хорошо относится к диалогам между Москвой и Вашингтоном и надеется, что саммит «даст импульсы для ядерного разоружения».

Грядущая встреча президентов России и США вызывает беспокойство и в других странах Европы. Ранее опасения выражали в Лондоне и Киеве.

Переговоры Трампа и Путина должны состояться в понедельник в Хельсинки. Это будет третья встреча двух лидеров и первая вне рамок международных саммитов.