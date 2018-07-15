Сборная Бельгии по футболу впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира
Накануне в матче за третье место она обыграла команду Англии со счетом 2:0.
Эта игра доказала, что именно командная работа играет решающую роль, — сказал ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Английские игроки бились до последнего и делали все правильно, — сказал главный тренер сборной Гарет Саутгейт.
Сегодня определится чемпион мира по футболу 2018 года. В финале встретятся сборные Хорватии и Франции.
Французская команда больше не хочет разочаровывать своих болельщиков и сделает все возможное для победы, — сказал главный тренер Дидье Дешам.
Матч между сборными Хорватии и Франции пройдет на московском стадионе «Лужники». Начало в 18 часов.
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