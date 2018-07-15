Бельгийская компания по продаже бытовой техники и электроники вернет клиентам деньги за телевизоры
Магазин сдержит обещание, данное до чемпионата мира по футболу — компенсировать затраты на покупку, если национальная сборная забьет больше 15 голов. Об акции магазин объявил в середине мая. Накануне сборная Бельгии обыграла команду Англии со счетом 2:0 и завоевала бронзу чемпионата. Всего на счету бельгийцев 16 голов.
Комментарии1
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koshkaedu 15 июля 2018 | 05:34
Я купил у них микроволновку 2 года назад. Попытаюсь вернуть $120. А чего вы,
$120 на дороге не валяются.