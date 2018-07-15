Бельгийская компания по продаже бытовой техники и электроники вернет клиентам деньги за телевизоры

Магазин сдержит обещание, данное до чемпионата мира по футболу — компенсировать затраты на покупку, если национальная сборная забьет больше 15 голов. Об акции магазин объявил в середине мая. Накануне сборная Бельгии обыграла команду Англии со счетом 2:0 и завоевала бронзу чемпионата. Всего на счету бельгийцев 16 голов.