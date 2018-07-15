Президент Гаити Жовенель Моиз принял отставку правительства Жака Ги Лафонтана
Об этом глава государства написал в Твиттере. Он также поблагодарил правительство за службу народу.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Гаити покинул свой пост из-за массовых беспорядков, вызванных повышением цен на топливо.
Комментарии1
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yralez 15 июля 2018 | 05:30
И на Гаити живут люди......где бы их найти в РФ ?