В Москве отменили показ фильма украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс»
Он должен был состояться в субботу в летнем кинотеатре Garage Screen. Как сообщил порталу РИАМО представитель музея современного искусства, отменен также показ французского фильма, который планировался на воскресенье. Это связано с техническими неполадками в кинотеатре. Администрация была вынуждена его просто закрыть. Он добавил, что отмененные фильмы все-таки покажут в кинотеатре, сеансы перенесут, но дата еще не определена. Между тем, по данным РЕН ТВ, фильм Лозницы планировалось показать без прокатного удостоверения, в связи с этим Минкультуры внесло предостережение руководству музея.
Комментарии3
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max3446 15 июля 2018 | 05:31
Это псевдокино даже по отрывкам полный шлак и попытка исказить историю. Хотя чего еще можно ожидать от фильма, снятого майданутыми кастрюлеголовыми
max3446 15 июля 2018 | 05:41
Под Верховной Радой протестующие избили народного депутата Михаила Гаврилюка, известного своим «стриптизом» во время событий на майдане, и ставшего одним из символов госпереворота.
Видео инцидента, произошедшего 12 июля, опубликовал журналист Василий Крутчак.
На нардепа напали владельцы «евроблях», которые митинговали в тот день у стен парламента. Митингующие обругали Гаврилюка и назвали «говном», вынуждая его вернуться в сессионный зал Рады.
«Господи! Я даже не могу подобрать слов к этому видео. Буквально еще год назад все встали на защиту народного депутата, героя Майдана, Миши Гаврилюка, а меня называли провокатором, только за то, что я спросил его:
— Кто он такой, чтобы принимать решение не давать комментарии журналистам? А уже сегодня люди называют Гаврилюка говном и бьют его», — иронизирует журналист.
Во время потасовки нардеп упал на асфальт, и митингующие чуть его не затоптали.
«Ты забыл Майдан! Ты забыл все! Ты сюда пришел голожопый! Перекрасилось быстро, говно! Мы на Майдане вместе стояли!» — кричали Гаврилюку люди.
midnightblues 15 июля 2018 | 05:55
Говорят,когда грушники замочили моторылу,его носки в белой горячке еще долго ползали по лифту и что-то бормотали