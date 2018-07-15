Россия в ближайшие три года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей для ракет Atlas V
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом переговоров. К настоящему моменту в США уже поставлено порядка 85 таких двигателей. Затем после 2022 года США собираются перейти на ракеты «Вулкан» с двигателями собственного производства. Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в «НПО Энергомаш». Поставки в США продолжаются несмотря на введенные американцами санкции.
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max3446 15 июля 2018 | 05:36
Руководитель МИД Германии Хайко Маас резко заявил, что его страна не считает целесообразным резко увеличивать расходы на оборону до 4 процентов ВВП, как того требует американский президент Дональд Трамп.
Об этом глава германской дипломатии написал в своём официальном микроблоге в соцсети «Твиттер».
Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас в ироничной манере также заявил, что мир от этого точно не станет безопаснее.
«Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но 4% расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку», — написал Маас в субботу, 14 июля.
Как сообщалось ранее, с 11 по 12 июля в Брюсселе проходил саммит НАТО, на котором участники Альянса договорились увеличить расходы до двух процентов национальных ВВП.
В тоже время Дональд Трамп потребовал довести этот показатель до 4%, чем вызвал негативную реакцию и раздраженные комментарии европейских политиков. Германия, Италия и Франция чётко дали понять, что не собираются увеличивать расходы в рамках блока НАТО.
Отымели европейцы пендосов с их требованием самим оплачивать и содержать нато. Хотя может каклостан за всех будет там платить, как например в ОБСЕ за Россию?