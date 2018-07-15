Россия в ближайшие три года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей для ракет Atlas V

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом переговоров. К настоящему моменту в США уже поставлено порядка 85 таких двигателей. Затем после 2022 года США собираются перейти на ракеты «Вулкан» с двигателями собственного производства. Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в «НПО Энергомаш». Поставки в США продолжаются несмотря на введенные американцами санкции.