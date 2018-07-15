Президент России Владимир Путин встретится сегодня с французским коллегой Эмманюэлем Макроном
Он приедет поддержать свою сборную в финале чемпионата мира по футболу. Как сообщил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры обсудят состояние и развитие двусторонних отношений и грядущий саммит Россия-США. Он напомнил, что Макрон недавно встречался с Трампом в Брюсселе и, вероятно, «поделится своими соображениями». Макрон в свою очередь говорил, что намерен обсудить с российским президентом главные спорные вопросы, в частности, он считает важной тему Украины, Минских договоренностей и деэскалации в восточноевропейском регионе. В этот же день у Путина запланирована встреча с президентом и другой страны-финалиста — Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая также приедет в Москву поддержать свою сборную.
Игра пройдет на стадионе «Лужники». Начало в 6 вечера.
Комментарии2
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koshkaedu 15 июля 2018 | 05:29
Победит Колинда Грабар-Китарович, Путина. знает толк в женщинах.
midnightblues 15 июля 2018 | 05:57
Дядь,ну отмените санкции,ну пожалуйста
Дяденька,дяденька