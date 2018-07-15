Сборная Франции сыграет с Хорватией в финале чемпионата мира по футболу

Встреча пройдет на арене «Лужники» в Москве. Судить поединок будет бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной. Матч начнется в 18 часов. В 17:30 стартует торжественная церемония закрытия турнира, в которой примут участие известные российские и зарубежные музыканты.