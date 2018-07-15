Владимир Путин встретится сегодня с эмиром Катара

Шейх Тамим бен Хамад аль-Тани прибыл на финал Чемпионата мира по футболу. Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, стороны обсудят двусторонние дела, ситуацию на Ближнем Востоке в целом и вокруг Катара в частности, а также затронут «разные другие очевидные темы». Перед переговорами состоится краткая церемония символической передачи Катару полномочий по проведению в 2022 году Чемпионата мира по футболу. В посольстве Катара в Москве, в свою очередь, подтвердили, что глава государства на встрече с Путиным намерен обсудить двусторонние отношения и региональные проблемы. Катар в 2022 году примет у себя следующий Чемпионат мира по футболу.