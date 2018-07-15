Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи очень умным и веселым человеком

По его словам, Ким Чен Ын является великой личностью и хорошим переговорщиком. В интервью телекомпании Ай-ти-ви, выдержки из которого опубликовала на своем сайте воскресная газета «Мейл он санди», глава Белого дома также подчеркнул, что хорошо поладил с лидером КНДР. Трамп отметил, что за последние девять месяцев в Северной Корее не было ядерных испытаний. Главы США и КНДР провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ.