Президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи очень умным и веселым человеком
По его словам, Ким Чен Ын является великой личностью и хорошим переговорщиком. В интервью телекомпании Ай-ти-ви, выдержки из которого опубликовала на своем сайте воскресная газета «Мейл он санди», глава Белого дома также подчеркнул, что хорошо поладил с лидером КНДР. Трамп отметил, что за последние девять месяцев в Северной Корее не было ядерных испытаний. Главы США и КНДР провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 15 июля 2018 | 04:28
Рано бахвалится наш Трампушка!