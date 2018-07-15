Жителей Хельсинки попросили не подходить к окнам в день визита президентов России и США

Им также рекомендовано не выходить на балконы и закрывать окна при прохождении кортежей. Полиция отмечает, что не может контролировать всех, но надеется на понимание. Нарушение рекомендаций может привести к проведению дополнительных операций, предупреждают стражи порядка. За кортежем можно будет наблюдать в общественных местах. По данным полиции, аэропорт прибытия двух лидеров еще не подтвержден, поскольку решение могут изменить в последнюю минуту. Ранее сообщалось, что во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа центр Хельсинки перекроют. Саммит пройдет в понедельник.