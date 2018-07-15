Дональд Трамп, находящийся с визитом в Лондоне, во время прогулки мимо гвардейцев «потерял» королеву Великобритании

Как видно из ролика, опубликованного на канале королевской семьи, Елизавета II пропускает президента вперед. Тот, не заметив, в какую сторону пошла королева, преграждает ей путь, и она несколько раз пытается его обойти. После этого в сети появились упреки в адрес американского лидера в нарушении этикета. «Пиджак расстегнут, идет впереди королевы. Клоунада на глазах у всего мира», — говорится в одном из сообщений в Twitter. В свою очередь, Huffington Post отмечает, что подобное поведение в присутствии представителей королевской семьи не запрещено.