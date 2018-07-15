Дональд Трамп, находящийся с визитом в Лондоне, во время прогулки мимо гвардейцев «потерял» королеву Великобритании
Как видно из ролика, опубликованного на канале королевской семьи, Елизавета II пропускает президента вперед. Тот, не заметив, в какую сторону пошла королева, преграждает ей путь, и она несколько раз пытается его обойти. После этого в сети появились упреки в адрес американского лидера в нарушении этикета. «Пиджак расстегнут, идет впереди королевы. Клоунада на глазах у всего мира», — говорится в одном из сообщений в Twitter. В свою очередь, Huffington Post отмечает, что подобное поведение в присутствии представителей королевской семьи не запрещено.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
koshkaedu 15 июля 2018 | 03:44
Молодец, Дональд! Только так! Всё по протоколу: Королеву предупредили, кого
нужно пропустить вперёд. Пропустить Трампа и никого больше. Всё-таки Её
Величество!
П.С. //она несколько раз пытается его обойти. // Фейковая новость. Только
ОДИН раз. Сам смотрел live.
zapadnay 15 июля 2018 | 03:44
Медведь, необтесанный...