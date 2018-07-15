Израильская армия нанесла авиаудар по позициям движения ХАМАС в секторе Газа
Он стал сильнейшим с 2014 года, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, это был ответ на ракетные и минометные обстрелы израильской территории из Газы. Нетаньяху предупредил, что в случае необходимости будут нанесены новые удары.
Палестинские власти сообщили, что в результате авианалетов на Газу погибли два человека, еще 12 ранены. Израильская армия утверждает, что целями авиаударов стали объекты радикальной группировки, в том числе оружейные склады и ракетные установки.
Комментарии1
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koshkaedu 15 июля 2018 | 03:28
//будут нанесены новые удары. //
Будут нанесены новые МНОГОЧИСЛЕННЫЕ удары.