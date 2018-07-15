Москвича закололи шампуром на юге столицы
Инцидент произошел в районе Москворечье-Сабурово, около Борисовских прудов. Мужчина получил ранение в область сердца, но остался жив, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ранние было нанесено во время ссоры. Обстоятельства случившегося выясняются.
Комментарии2
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rifles 15 июля 2018 | 04:04
Видимо футбол обсуждали.
bark69 15 июля 2018 | 04:28
спасибо что живой.