Владимир Путин считает, что чемпионат мира по футболу повысил имидж России за рубежом

Президент рад тому, что «наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения». Выступая на гала-концерте в Большом театре, посвященном закрытию турнира, он выразил уверенность, что многие иностранные болельщики пожелают вернуться в Россию после окончания чемпионата. Поэтому глава государства пообещал подумать над созданием для них максимально комфортного визового режима.

Российский президент добавил, что чемпионат «удался», поскольку объединил миллионы людей вокруг футбола и раскрыл силу «народной дипломатии».

Мировое первенство проходит с 14 июня в 11 городах России. Сегодня в финале сыграют Франция и Хорватия. Матч пройдет на стадионе «Лужники». Начало в 18 часов.