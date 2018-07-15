Владимир Путин считает, что чемпионат мира по футболу повысил имидж России за рубежом
Президент рад тому, что «наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения». Выступая на гала-концерте в Большом театре, посвященном закрытию турнира, он выразил уверенность, что многие иностранные болельщики пожелают вернуться в Россию после окончания чемпионата. Поэтому глава государства пообещал подумать над созданием для них максимально комфортного визового режима.
Российский президент добавил, что чемпионат «удался», поскольку объединил миллионы людей вокруг футбола и раскрыл силу «народной дипломатии».
Мировое первенство проходит с 14 июня в 11 городах России. Сегодня в финале сыграют Франция и Хорватия. Матч пройдет на стадионе «Лужники». Начало в 18 часов.
Комментарии6
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kievlanin 15 июля 2018 | 03:22
Ага, уже все любят Россию.
Америка собирается в гости. Вся!
koshkaedu 15 июля 2018 | 03:35
Так увольте Симоньян и Мигронян. Они деньги народные съедают, но для имиджа пшик.
ebze 15 июля 2018 | 03:44
Ну... жители Нигерии, Уругвая и Колумбии (к примеру) может и захотят приехать... и может даже навсегда.
virgenu 15 июля 2018 | 03:51
Очередное враньё. Зарубежные болельщики увидели красоты России и показное радушие в нескольких городах. А прозябание в народа в малых городах,сёлах и посёлках им не показали, как не показали кривосудие и пародию на выборы
nevermore 15 июля 2018 | 03:55
А кто бы сомневался, что этот мерзавец тут же начнет конвертировать футбол, который вне политики, в свой рейтинг?
max2013 15 июля 2018 | 04:09
Имидж страны нужно повышать повышением уровня жизни граждан, а не футболом.