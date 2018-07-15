В Москве отменили показ фильма украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс»

Он должен был состояться в субботу в летнем кинотеатре Garage Screen. Как сообщил порталу РИАМО представитель музея современного искусства, отменен также показ французского фильма, который планировался на воскресенье. Это связано с техническими неполадками в кинотеатре. Администрация была вынуждена его просто закрыть. Он добавил, что отмененные фильмы все-таки покажут в кинотеатре, сеансы перенесут, но дата еще не определена.

Между тем, по данным РЕН ТВ, фильм Лозницы планировалось показать без прокатного удостоверения, в связи с этим Минкультуры внесло предостережение руководству музея.