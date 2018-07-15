Москва считает исчерпанным инцидент с хорватской футбольной сборной

Команда принесла извинения за некоторые выходки своих игроков во время чемпионата мира, сказала вице-премьер Ольга Голодец, отвечая на вопрос «Интерфакса», будет ли российская сторона обращаться в ФИФА из-за действий спортсменов из Хорватии.

После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале турнира, появилось видео с участием игрока хорватской сборной и члена делегации, в котором один кричит «Слава Украине!», а другой говорит, что «это была победа за киевское «Динамо» и за Украину». Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал виновного за неспортивное поведение. Хорватский футбольный союз принес извинения перед российской делегацией.