Москва считает исчерпанным инцидент с хорватской футбольной сборной
Команда принесла извинения за некоторые выходки своих игроков во время чемпионата мира, сказала вице-премьер Ольга Голодец, отвечая на вопрос «Интерфакса», будет ли российская сторона обращаться в ФИФА из-за действий спортсменов из Хорватии.
После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале турнира, появилось видео с участием игрока хорватской сборной и члена делегации, в котором один кричит «Слава Украине!», а другой говорит, что «это была победа за киевское «Динамо» и за Украину». Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал виновного за неспортивное поведение. Хорватский футбольный союз принес извинения перед российской делегацией.
Комментарии2
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tks 15 июля 2018 | 02:34
Неужели хорваты теперь больше не усташи??!
Но как же быть с "клинцевичем головного мозга"?
putn_pnh 15 июля 2018 | 02:53
«Слава Украине!», а другой говорит, что «это была победа за киевское «Динамо» и за Украину»
Хорошо еще "ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааа!" не спели.